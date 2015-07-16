Крымский футбольный союз официально зарегистрирован

Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статтом создан при содействии УЕФА. Об этом рассказал президент КФС Юрий Ветоха.



«Устав КФС официально зарегистрирован, о чем получено соответствующее свидетельство. На данный момент уже ведется активная работа по формированию структуры организации: создаются комитеты и комиссии, проходит согласование регламент будущего чемпионата премьер-лиги КФС, готовится план-календарь предстоящих игр», цитирует Ветоху ТАСС.

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Учредителями союза стали региональные общественные организации «Республиканская Федерация футбола Крыма» и «Федерация футбола Севастополя». Его основной целью является содействие развитию и популяризации профессионального футбола на полуострове.В предстоящем чемпионате КФС, который начнется в августе, примут участие восемь команд, представляющих Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.