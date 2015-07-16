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    Крымский футбольный союз официально зарегистрирован

    Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статтом создан при содействии УЕФА. Об этом рассказал президент КФС Юрий Ветоха.

     «Устав КФС официально зарегистрирован, о чем получено соответствующее свидетельство. На данный момент уже ведется активная работа по формированию структуры организации: создаются комитеты и комиссии, проходит согласование регламент будущего чемпионата премьер-лиги КФС, готовится план-календарь предстоящих игр», цитирует Ветоху ТАСС.

    Учредителями союза стали региональные общественные организации «Республиканская Федерация футбола Крыма» и «Федерация футбола Севастополя». Его основной целью является содействие развитию и популяризации профессионального футбола на полуострове.

    В предстоящем чемпионате КФС, который начнется в августе, примут участие восемь команд, представляющих Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.

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    Источник: ТАСС

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    16.07.2015 14:10
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    Комментарии (165)
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    ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ
    1437083134
    Везёт же крымчанам. Свой футбольный союз появился. По дальше от питерских \"пацанов\" будут хотя бы в футболе.
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    Evgenii333
    1437084501
    урааааааааааааааа
    Ответить
    o fortuna
    1437106995
    Makerdream похож на блохастую шавку которая забежала в загон для лошадей, всех облаяла, каждому ответила на комментарий, при чем ответы какие-то типично укровские: электроэнергию отключим, воду заберем, кабеля перерубим, как будто от этого укрофашистам жить легче станет. Какая мерзость, меня удивляет что все эти ипанутые жили еще до Майдана, и мы о них не знали. Как это возможно???
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    ЮЗИК
    1437109533
    Будут вариться в своем соку
    Ответить
    ОстапБендер
    1437115808
    Судя по некоторым комментариям, основная \"крупных экспертов\" так и не поняла юридическую подоплёку озвученного факта.И то, что нет никакой связи между КФС и РФС их не напрягает.Не зря появился термин \"ватные мозги\"!
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    NikoloZ_and_Arsenal
    1437118482
    Наши Варюги могли бы потерять из за санкции бабло но крымчане смогли бы играть в РПЛ. Теперь у них свой болотный чемп, никакой перспективы
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    koke90
    1437130650
    крымнаш!!!!
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    koke90
    1437130776
    капелло, мутко - вся суть raшки
    Ответить
    Российский болельщеК
    1437134059
    Потом и сборная Крыма
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    ologreds
    1694997603
    numo435838
    Ответить
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