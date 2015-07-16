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    Ван Гаал решил судьбу Ван Перси в «МЮ» еще в конце мая

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что разговор о будущем нападающего Робина ван Перси в команде состоялся еще в конце мая.
    «В конце мая после игры в гольф мы поговорили о перспективах Робина в «Манчестер Юнайтед». Детали разговора останутся меджду нами, но мое мнение он знал уже тогда. Я пожелал ван Перси всего самого лучшего и написал ему сообщение после его отлета в Стамбул»,– цитирует Ван Гаала goal.com.
    На этой неделе 31-летний голландец перешел в «Фенербахче». Сумма трансфера составила 4,7 млн фунтов, а сам игрок с зарплатой 240 тыс фунтов в неделю станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 12:38
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    Комментарии (14)
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    Football Land
    1437041622
    Голландцам нравится Турция.
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    ЛиверпулькинГлор
    1437043111
    Тоже мне, философ .уев.
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    Triem
    1437043168
    Невероятные деньги турки редложили!
    Ответить
    Truly
    1437045397
    Вообщем, проводили на пенсию.
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    Franz Beckenbauer
    1437047111
    Ван Персик собирается на пенсию. Ван Гаал его уже проводил после игры в гольф.
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    Mr_Tim
    1437058649
    Ммм решала наш))) ему виднее...
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    ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
    1437078761
    хвалил рвп на чс, а теперь его проводил!
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    ЮЗИК
    1437102309
    Зарплата не соответствует его нынешнему уровню
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    lobsterdam
    1437208640
    незачет по философии
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    ologreds
    1694997603
    numo435832
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