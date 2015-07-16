Ван Гаал решил судьбу Ван Перси в «МЮ» еще в конце мая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что разговор о будущем нападающего Робина ван Перси в команде состоялся еще в конце мая.



«В конце мая после игры в гольф мы поговорили о перспективах Робина в «Манчестер Юнайтед». Детали разговора останутся меджду нами, но мое мнение он знал уже тогда. Я пожелал ван Перси всего самого лучшего и написал ему сообщение после его отлета в Стамбул»,– цитирует Ван Гаала goal.com.



На этой неделе 31-летний голландец перешел в «Фенербахче». Сумма трансфера составила 4,7 млн фунтов, а сам игрок с зарплатой 240 тыс фунтов в неделю станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.