Глава «Лиги-ТВ»: «Отсутствие «Спартака» на центральных каналах приведет к росту подписок»

Глава «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович-младший, комментируя подписание трехлетнего контракта с «НТВ-Плюс», рассказал о трансляциях матчей.

«В первых семи турах ничего не изменится. Общедоступный канал НТВ будет показывать один матч тура».

На вопрос о том, почему некоторые клубы появляются в общедоступных трансляциях чаще других, например, почему почти не показываются матчи московского «Спартака», Гершкович ответил: