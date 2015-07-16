Глава «Лиги-ТВ»: «Отсутствие «Спартака» на центральных каналах приведет к росту подписок»

Глава «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович-младший, комментируя подписание трехлетнего контракта с «НТВ-Плюс», рассказал о трансляциях матчей.
«В первых семи турах ничего не изменится. Общедоступный канал НТВ будет показывать один матч тура».
На вопрос о том, почему некоторые клубы появляются в общедоступных трансляциях чаще других, например, почему почти не показываются матчи московского «Спартака», Гершкович ответил:
«А почему, собственно, должны? Футбол во всем мире – это премиум-сегмент, за него надо платить. «Спартак» – самый популярный клуб, и его отсутствие на центральных каналах может привести к росту подписок. Ведь можно себе позволить смотреть любимый клуб за 219 рублей?»
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