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    • Глава «Лиги-ТВ»: «Отсутствие «Спартака» на центральных каналах приведет к росту подписок»

    Глава «Лиги-ТВ»: «Отсутствие «Спартака» на центральных каналах приведет к росту подписок»

    Глава «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович-младший, комментируя подписание трехлетнего контракта с «НТВ-Плюс», рассказал о трансляциях матчей.
    «В первых семи турах ничего не изменится. Общедоступный канал НТВ будет показывать один матч тура».
    На вопрос о том, почему некоторые клубы появляются в общедоступных трансляциях чаще других, например, почему почти не показываются матчи московского «Спартака», Гершкович ответил:
    «А почему, собственно, должны? Футбол во всем мире – это премиум-сегмент, за него надо платить. «Спартак» – самый популярный клуб, и его отсутствие на центральных каналах может привести к росту подписок. Ведь можно себе позволить смотреть любимый клуб за 219 рублей?»

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    Источник: «Советский спорт»

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    16.07.2015 11:37
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    Комментарии (374)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ТОС
    1437096590
    цена всего спитрочка-219 рублей....
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    MashaTr2
    1437104757
    Жидовское отродие. Смерти ему и подобным [Соблюдайте правила ]м пархатым.
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    Fester_Addams
    1437104782
    неадекватное семейство Гершковичей, в поисках средств и методов отжима у трудящихся честно заработанных денежных средств в размере 219 рублей. Дело даже не в том, о каком клубе идёт речь, эти горе-руководители не имеют понятия о том, как грамотно продать продукт, который, в принципе, в нынешних реалиях нужен ограниченному кругу лиц. Продвинутые представители общественности смогут посмотреть любые матчи в прямом эфире независимо от клубных пристрастий.
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    MALOVAR
    1437107453
    Все усвоили кто самый популярный? Теперь дуйте в школу
    Ответить
    BP
    1437109577
    Рубли собирают на просмотрах, а миллионы Капелло.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437113895
    Железная логика...
    Ответить
    КержаковНа
    1437114101
    Т.е. Великий Зенит непопулярный клуб?
    Ответить
    Супервайзер
    1437126023
    Спартак не берет госденег на клуб и команду, построил на НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги один из лучших стадионов в Европе,имеет более 60 представительств по России, развивая любительский футбол. Теперь мы должны еще кормить олигархические СМИ. То есть привычка возобладала. Государство живет за счет народа, а не народ за счет государства. Государство собирает деньги ( это не только налоги, но и госкомпании)и в части футбола переправляет их на клубы, не способные выжить самостоятельно в силу хилости контингента болельщиков, а со спартаковских болельщиков требует еще денег за просмотр матчей команды. Спартак- народная команда, а народ принято обирать. Неважно, сколько стоит \"Наш футбол\" в месяц ( а ведь нужна еще и относительно дорогостоящая аппаратура для просмотра), важен принцип- большинство других команд живет за счет народа и болельщиков Спартака.
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    ivany4
    1437126914
    \"Отсутствие \"Спартака\" на центральных каналах приведет к росту подписок\" - на сопки и другие бесплатные контенты.))) А еще лучше смотреть в записи, в удобное для ТЕБЯ время! Неужели деятели от футбола никак не поймут, что пятница и понедельник рабочие дни. А суббота и воскресенье - это дни для активного отдыха, а не для сидения у экрана ТВ!
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    ologreds
    1694997603
    numo435827
    Ответить
    Россия
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