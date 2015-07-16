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    Бышовец: «Павлюченко и Аршавин могут вернуться в сборную»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное воссоединение в «Кубани» бывших партнеров по сборной России Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. Аршавин подписал однолетний контракт с краснодарцами, Павлюченко 16 июля пройдет медобследование.
    «Я вообще очень уважаю Павлюченко и Андрея Аршавина. Я очень хорошо отношусь к ним. Я хочу, чтобы их переход стал плюсом для «Кубани». Здесь еще надо обратить внимание на тренера команды. Дмитрий Хохлов ранее работал только с молодeжью, но мне кажется, что у него должно все получиться.
    Могут ли Аршавин и Павлюченко вернуться в сборную России? Думаю – да, если они хорошо себя проявят в «Кубани», – приводит слова Бышовца источник.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 10:41
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    Комментарии (73)
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    mentos-live
    1437059406
    Как, собственно,и сам Бышевоц.
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    Dima-NN
    1437077791
    По моему попахивает старческим маразмом
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    SevillaMax
    1437078524
    Бышовец: \"Павлюченко и Аршавин могут вернуться в ТАКУЮ сборную\"
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    OLESOCC
    1437100908
    А что, в сборной лавка дороже стоит?!. Тогда обязательно вернутся!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1437103257
    простите.но это уже заявление просто какой то маразм!!!
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    vashinin
    1437110514
    займем первую строку в списке самых старлеев))
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437111951
    Пути-дорожки неисповедимы...
    Ответить
    KURUM
    1437114425
    Точно так же как и ты...
    Ответить
    Чист
    1437253469
    можно в сборную - только ветеранов
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    ologreds
    1694997603
    numo435822
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