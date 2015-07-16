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    Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов примерно на 15 процентов

    Работы на стадионе в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года завершены на 15%, заявил представитель генерального подрядчика строительства арены ПСО «Казань» Рамзиль Вильданов.
    Ранее стало известно, что проект стадиона в Самаре будет скорректирован к маю 2016 года.
    «На сегодняшний день, по нашим оценкам, работы по строительству стадиона выполнены на 15%, – сказал Вильданов журналистам. – На сегодняшний день выполнена половина работ по залитию фундаментной плиты, залита 61 тысяча кубометров бетона из проектных 110 тысяч. На объекте работает 951 человек, 61 единица техники. Поставка материалов идет своевременно, работы выполняются в соответствии с графиком».
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    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2015 09:30
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    Комментарии (16)
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    cska plus
    1437030348
    15% означает, что отстают от графика.
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    удав
    1437032310
    и так сойдет=)))
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    Vector
    1437033014
    Вильданов? От слов Well Done??
    Ответить
    New_Look
    1437033688
    что-то медленно...
    Ответить
    pickapick
    1437034729
    Ну вы рекордсмены!
    Ответить
    710volk
    1437043537
    зато мутко не перестает свистеть о готовности...
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    raykin
    1437043865
    В Казани стадион строили 5 лет, с учетом проектирования. Сроки крайне малые, строили всем миром, людей со всех районов собирали. Успели, достроили и запустили. Получился красавец стадион статус регионального вполне оправдывает. Я сомневаюсь по Самаре, сроки слишком короткие. 3 года это очень мало. Смогут ли обеспечить человеческим ресурсом...? Это вам не татары, которые готовы работать день и ночь за малые деньги благодаря своей ментальности и выраженному чувству единства и патриотизма. С Самарами совсем другой момент. Люди не умеют и не хотят работать на таких условиях. В любом случае, если успеют это будет победа.
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    raykin
    1437043952
    Кстати 15% это отличный объем за такой период!
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    peduSKA
    1437073898
    Скорей бы уже, а то этот металлург один из худших в рфпл, разве что петровский на болотах еще хуже.
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    ologreds
    1694997603
    numo435818
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