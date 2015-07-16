Стадион в Самаре к ЧМ-2018 готов примерно на 15 процентов

Работы на стадионе в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года завершены на 15%, заявил представитель генерального подрядчика строительства арены ПСО «Казань» Рамзиль Вильданов.
Ранее стало известно, что проект стадиона в Самаре будет скорректирован к маю 2016 года.
«На сегодняшний день, по нашим оценкам, работы по строительству стадиона выполнены на 15%, – сказал Вильданов журналистам. – На сегодняшний день выполнена половина работ по залитию фундаментной плиты, залита 61 тысяча кубометров бетона из проектных 110 тысяч. На объекте работает 951 человек, 61 единица техники. Поставка материалов идет своевременно, работы выполняются в соответствии с графиком».
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