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    Слимани может оказаться в АПЛ

    Нападающий «Спортинга» Ислам Слимани может продолжить карьеру в Англии.

    По информации издания, на автора гола в ворота сборной России на чемпионате мира в Бразилии претендуют «Ньюкасл», «Норвич», «Вест Бромвич» и «Лестер».

    Ранее СМИ сообщали, что 27-летний алжирец также находится в сфере интересов «Фенербахче», «Марселя», «Монако», «Шальке» и «Байера». В этом сезоне Слимани провел 21 матч в чемпионате Португалии и забил 12 голов.
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    Источник: Tuttomercatoweb

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    16.07.2015 08:48
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    Комментарии (6)
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    MALOY74
    1437033358
    мне не интересно
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    FRZZ
    1437039782
    12 голов за 21 матч - хороший показатель.
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    Он-моя жизнь
    1437069909
    На ЧМ сыграл здорово
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    ologreds
    1694997603
    numo435815
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