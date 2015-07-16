Галицкий: «Иногда буквально из штанов выпрыгиваем, чтобы привлечь болельщиков»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий подчеркнул, что в клубе ведется большая работа по привлечению болельщиков. Он также выразил уверенность в том, что новая арена «быков» на основных матчах будет заполняться целиком:
«Работа по привлечению болельщиков, конечно, ведется. Не всегда удачно, но иногда мы буквально выпрыгиваем из штанов, чтобы привлечь болельщиков. «Краснодар» – молодой клуб, и мы должны делать больше других, чтобы обратить на себя внимание, – таковы правила игры.
Думаю, когда мы закончим строительство собственной арены, на основных матчах она будет заполняться целиком. Люди не любят футбол? Это ерунда! Они не могут ходить на него при существующих условиях. Считаю героями тех, кто в пять градусов и дождь проводит ради футбола два часа под открытым небом. Это противоестественно, когда есть теплая квартира, телевизор, комментатор и рядом бокал пива. Фанаты – особая статья. Но обычно это очень узкая группа. Основная часть болельщиков не фанаты. И они будут заполнять стадион, как только мы создадим для них надлежащие условия».
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