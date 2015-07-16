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    • Галицкий: «Иногда буквально из штанов выпрыгиваем, чтобы привлечь болельщиков»

    Галицкий: «Иногда буквально из штанов выпрыгиваем, чтобы привлечь болельщиков»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий подчеркнул, что в клубе ведется большая работа по привлечению болельщиков. Он также выразил уверенность в том, что новая арена «быков» на основных матчах будет заполняться целиком:
    «Работа по привлечению болельщиков, конечно, ведется. Не всегда удачно, но иногда мы буквально выпрыгиваем из штанов, чтобы привлечь болельщиков. «Краснодар» – молодой клуб, и мы должны делать больше других, чтобы обратить на себя внимание, – таковы правила игры.

    Думаю, когда мы закончим строительство собственной арены, на основных матчах она будет заполняться целиком. Люди не любят футбол? Это ерунда! Они не могут ходить на него при существующих условиях. Считаю героями тех, кто в пять градусов и дождь проводит ради футбола два часа под открытым небом. Это противоестественно, когда есть теплая квартира, телевизор, комментатор и рядом бокал пива. Фанаты – особая статья. Но обычно это очень узкая группа. Основная часть болельщиков не фанаты. И они будут заполнять стадион, как только мы создадим для них надлежащие условия».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2015 08:09
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    Комментарии (75)
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    Franz Beckenbauer
    1437036042
    Скоро болельщиков Краснодара будет больше, чем болельщиков Кубани. Галицкий прилагает для этого все усилия.
    Ответить
    112910415
    1437036558
    Галицкий умница...но лучше оставаться в штанах!
    Ответить
    AntiClockWise
    1437036571
    Краснодар классная команда, в ней все трудяги начиная от футболистов, заканчивая обсл.персоналом. Приятно смотреть на их игру.
    Ответить
    rtm Solncedar
    1437039538
    Только \"КУБАНЬ\"!!! )))
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1437045706
    Могу дать добрый совет Сергею Николаевичу. - Позаботьтесь о трансляции всех матчей, каждой игры \"Краснодара на общедоступном телевизионном канале на Краснодарский край. Вас посмотрит много людей, и каждому из телезрителей придёт в голову идея, а в душу - желание сходить на футбол, в чашу стадиона, в реальную футбольную атмосферу, туда где единение болельщиков придаёт всем, кто за \"Краснодар\" - громадную силу и уверенность в команде. - А покуда \"Краснодар\" показывают по платным телеканалам -- всех людей, что могли бы придти на стадион, перехватывают рестораны-кафе-пивбары с телевизором, где болельщиков приучают, что можно и не ходя на стадион, громко болеть, во всю мощь лёгких орать и чувствовать локоть товарища, как на стадионе. - Купите Краснодару телеправа на \"Краснодар\", Сергей Николаевич! Постарайтесь для народа!
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    777БАРС52
    1437047561
    верные шаги,хороший клуб,интересная команда,красивый футбол!-что еще на старости лет надо?!Галицкому респект!!!
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    energazer
    1437068761
    сколько ты платить будешь пришедшим на стадион ?
    Ответить
    MagistrMagii
    1437100229
    бегают по парку в одном длинном плаще, чтобы удивлять потенциальных болельщиков
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    Romillo
    1437306261
    Правильно! Надо пиво на стадионе продавать, а то надоело до матча накатывать
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    ologreds
    1694997603
    numo435812
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