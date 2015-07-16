Муньос перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента

Аргентинский защитник Эсекьель Муньос, в минувшем сезоне защищавший цвета «Палермо», станет игроком «Дженоа».



24-летний футболист, соглашение которого с сицилийцами истекло в конце июня, согласовал условия контракта с новым клубом и перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: За «Палермо» воспитанник аргентинского «Бока Хуниорс» выступал с 2010 года. В сезоне 2014/2015 года Муньос провел за клуб в Серии А 13 матчей и забил один гол, а зимой отправился в аренду в «Сампдорию», где еще три раза появился на поле.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!