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    Муньос перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента

    Аргентинский защитник Эсекьель Муньос, в минувшем сезоне защищавший цвета «Палермо», станет игроком «Дженоа».

    24-летний футболист, соглашение которого с сицилийцами истекло в конце июня, согласовал условия контракта с новым клубом и перейдет в «Дженоа» на правах свободного агента.
    За «Палермо» воспитанник аргентинского «Бока Хуниорс» выступал с 2010 года. В сезоне 2014/2015 года Муньос провел за клуб в Серии А 13 матчей и забил один гол, а зимой отправился в аренду в «Сампдорию», где еще три раза появился на поле.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    16.07.2015 07:35
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1437026389
    Неплохо!
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    Juventus21
    1437033663
    Классный деф. Жаль травмы помешали закрепиться в Сампе. И хорошо бы Дженоа наладить свои дела, чтоб в еврокубки попасть в след сезоне
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    ologreds
    1694997603
    numo435811
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