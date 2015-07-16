Ван Гаал: «Вальдесу придется уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о ситуации с голкипером Виктором Вальдесом. Ране стало известно, что голкипер не полетит с командой в предсезонное турне.



«Вальдес не поехал с командой в тур, потому что не придерживается нашей философии. Философии того, как играть в футбол и как набирать игровую форму.



В прошлом году он отказывался играть за дубль. Кроме того, есть много других принципов в философии, которых должен придерживаться вратарь в «МЮ». Если ты не придерживаешься этих принципов, то есть только один выход – уйти.

Мы очень разочарованы этой ситуацией. Мы надеялись, что Вальдес будет придерживаться нашей философии. Мы дали ему возможность реабилитироваться, дали ему контракт. Когда ты не играешь в основе, то должен выступать за дубль», – сказал ван Гаал.

