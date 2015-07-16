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    Ван Гаал: «Вальдесу придется уйти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о ситуации с голкипером Виктором Вальдесом. Ране стало известно, что голкипер не полетит с командой в предсезонное турне.


    «Вальдес не поехал с командой в тур, потому что не придерживается нашей философии. Философии того, как играть в футбол и как набирать игровую форму.

    В прошлом году он отказывался играть за дубль. Кроме того, есть много других принципов в философии, которых должен придерживаться вратарь в «МЮ». Если ты не придерживаешься этих принципов, то есть только один выход – уйти.
    Мы очень разочарованы этой ситуацией. Мы надеялись, что Вальдес будет придерживаться нашей философии. Мы дали ему возможность реабилитироваться, дали ему контракт. Когда ты не играешь в основе, то должен выступать за дубль», – сказал ван Гаал.
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    Источник: Goal.com

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    16.07.2015 01:44
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    Комментарии (131)
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    The_BESTolo4b
    1437036356
    философия)))
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    valencia14
    1437036363
    средний вратарь уровня эспаньола, туда ему и дорога вместо касильи
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    The_BESTolo4b
    1437036405
    пускай в барбилону идет
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    Evgeny88
    1437036918
    средний вратарь. уровня леванте, осасуны
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    dacent135
    1437041021
    какая у гальки философия? ДОИТЬ МЮ! БОЛЬШЕ ТРАНСФЕРОВ!
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    Karakas
    1437049144
    перешел бы в другой клуб и покажи свою состоятельность вроде опытный
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    Apxangel
    1437057539
    Ух ты, у вАНгАЛи есть \"философия\"? Интересно какая?
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    Чижик
    1437079274
    Мне кажется, или слово, философия очень часто звучало в интервью? Курнул что ли
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    Murad0202
    1437081600
    Вальдес сам виноват. Говорил про какой то новый вызов, а сам перешел в команду где явно знал что не попадет в основу в силу молодости и не бывалом зрелости для своего возраста конкурента. Перешел бы в какой нибудь средний клуб что ли.
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    ologreds
    1694997605
    numo435802
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