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    • Молодежный состав «Спартака» сыграет в юношеской Лиге УЕФА

    Молодежный состав «Спартака» сыграет в юношеской Лиге УЕФА

    В розыгрыше Юношеской лиги УЕФА сезона-2015/16 примет участие молодежный состав «Спартака».

    По регламенту Юношеской Лиги чемпионов УФЕА в предстоящем сезоне молодежные составы участников группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, как и ранее, тоже сыграют между собой. Победители восьми групп и команды, занявшие вторые места выходят в следующую стадию розыгрыша.
    Параллельно будет проводиться еще один турнир — так называемый «Путь юношеских чемпионов». В нем участвуют 32 команды: по одной от каждой из стран, занимающих в рейтинге УЕФА позиции с 1-й по 32-ю. На первом этапе участники сыграют два круга по системе плей-офф, каждый из них будет состоять из двух встреч — дома и в гостях.
    Команды, прошедшие «Путь юношеских чемпионов» встретятся в весенней стадии в плей-офф с командами, занявшими первые и вторые места в групповом турнире.
    Полуфиналы и финал Юношеской лиги УЕФА пройдут на стадионе «Коловрей» в Ньоне.
    От России, занимающей после сезона-2014/15 7-ю позицию в рейтинге УЕФА, в турнире впервые примет участие молодежный состав «Спартака». Подопечные Владимира Бесчастных в конце сентября стартуют розыгрыше с первого раунда плей-офф.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    15.07.2015 22:16
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    Комментарии (86)
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    LOpp
    1436993021
    Удачи нашей молодежке
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    pereletnii
    1436993275
    Их нужно в женскую лигу чемпионов заявлять,да и то,девицы их раскатают под орех
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    lange
    1436993883
    УЕФА сжалились на убогими.
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    diktor
    1436995511
    Удачи молодежке-а вся грязь которые тут льют разные неадекваты-это банальная зависть,что у их молодежек самим не выходит.Пожалеем их.
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    Великолепный
    1436995596
    Основной пищевик не может, так решили пищевик-2 протащить в Еврокубки))
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    KAFA2525
    1437013716
    А за что им такие привилегии???
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    112910415
    1437019495
    ура
    Ответить
    mat73
    1437020955
    Пусть потренеруются, как раз потом этим пацанам через годик-два в основе уже играть!
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    pereletnii
    1437025960
    Новость здорово подана,ведь по факту получается что мол.спартака не понятно за какие заслуги будет играть в мол.лиге чемпионов,ведь основной спам в чемпе лишь шестой.в тоже время новость молчит о том что мол.Зенит и мол.Цска по умолчанию начнут сей турнир с групп.этапа. Очередная косточка спартаку и его болелам
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    ologreds
    1694997605
    numo435785
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