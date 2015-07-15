Молодежный состав «Спартака» сыграет в юношеской Лиге УЕФА

В розыгрыше Юношеской лиги УЕФА сезона-2015/16 примет участие молодежный состав «Спартака».
По регламенту Юношеской Лиги чемпионов УФЕА в предстоящем сезоне молодежные составы участников группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, как и ранее, тоже сыграют между собой. Победители восьми групп и команды, занявшие вторые места выходят в следующую стадию розыгрыша.
Параллельно будет проводиться еще один турнир — так называемый «Путь юношеских чемпионов». В нем участвуют 32 команды: по одной от каждой из стран, занимающих в рейтинге УЕФА позиции с 1-й по 32-ю. На первом этапе участники сыграют два круга по системе плей-офф, каждый из них будет состоять из двух встреч — дома и в гостях.
Команды, прошедшие «Путь юношеских чемпионов» встретятся в весенней стадии в плей-офф с командами, занявшими первые и вторые места в групповом турнире.
Полуфиналы и финал Юношеской лиги УЕФА пройдут на стадионе «Коловрей» в Ньоне.
От России, занимающей после сезона-2014/15 7-ю позицию в рейтинге УЕФА, в турнире впервые примет участие молодежный состав «Спартака». Подопечные Владимира Бесчастных в конце сентября стартуют розыгрыше с первого раунда плей-офф.
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