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    Самба не сыграет с «Зенитом»

    Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба не поможет своей команде в матче первого тура РФПЛ с «Зенитом». Футболист получил травму во время контрольной встречи своей команды против «Аякса» 4 июля и был заменен еще в первом тайме.

    Самба проходит курс реабилитации и не тренируется в общей группе. Под вопросом участие футболиста и в матче второго тура против «Мордовии».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 20:04
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    Комментарии (82)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krasnodar 123
    1436992622
    Главное Фин в порядке!
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    EVM
    1436993077
    Кобелев что-нибудь придумает. Здоровья парню, пусть поправляется.
    Ответить
    Moskwich
    1436993225
    Спасибо тем кто ответил по поводу трансляции.Был уверен, что такой матч достоин того, чтобы был показан более широкой аудитории.
    Ответить
    Борисыч1
    1437000270
    Пока что Дуглас на месте.
    Ответить
    footlover
    1437004756
    Жаль!
    Ответить
    Борисыч1
    1437006875
    Надо драть блохастых - будет достойный дебют Андрея.
    Ответить
    Bearded man
    1437023837
    Не великая потеря, Губо сильнее Самбы, да и Дуглас еще не перешел.
    Ответить
    cska-62
    1437027075
    Поговаривают, что питерские учёные изобрели специальный шлем для Дзюбы... Любой отскок в \"девятку\"... Главное Артёму - до мяча добраться... Иначе зачем его вообще брали? Будем следить за научно-техническим прогрессом.
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    Gotlib
    1437033001
    Это большая потеря для защиты!
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    ologreds
    1694997607
    numo435775
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