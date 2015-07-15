Самба не сыграет с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба не поможет своей команде в матче первого тура РФПЛ с «Зенитом». Футболист получил травму во время контрольной встречи своей команды против «Аякса» 4 июля и был заменен еще в первом тайме.



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Самба проходит курс реабилитации и не тренируется в общей группе. Под вопросом участие футболиста и в матче второго тура против «Мордовии».