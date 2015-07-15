Стали известны 10 претендентов на награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА

В десятку претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне 2014/15 вошло восемь финалистов Лиги чемпионов, а также нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «Челси» Эден Азар. Обладатель награды определится 28 августа, сообщает пресс-служба УЕФА.

Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе – четыре, и так далее. Десять лучших прошли во второй раунд голосования, по итогам которого будет отобрано три кандидата. Их имена станут известны 12 августа. В рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 28 августа в Монако то же жюри проголосует, чтобы определить лучшего из трех претендентов. В предыдущие годы награда доставалась Лионелю Месси (2011), Андресу Иньесте (2012), Франку Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).