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    • Стали известны 10 претендентов на награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА

    Стали известны 10 претендентов на награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА

    В десятку претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне 2014/15 вошло восемь финалистов Лиги чемпионов, а также нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «Челси» Эден Азар. Обладатель награды определится 28 августа, сообщает пресс-служба УЕФА.
    Жюри состоит из журналистов, представляющих все 54 национальные ассоциации УЕФА. Каждый член жюри назвал пятерку лучших, на его взгляд, футболистов сезона. За каждое первое место игрок получал пять очков, за каждое второе – четыре, и так далее. Десять лучших прошли во второй раунд голосования, по итогам которого будет отобрано три кандидата. Их имена станут известны 12 августа. В рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2015/16 28 августа в Монако то же жюри проголосует, чтобы определить лучшего из трех претендентов. В предыдущие годы награда доставалась Лионелю Месси (2011), Андресу Иньесте (2012), Франку Рибери (2013) и Криштиану Роналду (2014).
    Список кандидатов на награду выглядит следующим образом: Эден Азар (Бельгия, «Челси»), Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»), Артуро Видаль (Чили, «Ювентус»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Неймар (Бразилия, «Барселона»), Андреа Пирло (Италия, «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити»), Поль Погба (Франция, «Ювентус»), Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»), Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»), Карлос Тевес (Аргентина, «Ювентус» и «Бока Хуниорс»).

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    Источник: УЕФА

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    15.07.2015 17:47
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    Комментарии (476)
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    Master Football 7
    1437034310
    Никто не заслужил приз кроме Месси.
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    Chilahim
    1437035015
    Месси конечно. но если выбирать из европейцев, то я бы вручил Азару.
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    Chilahim
    1437035095
    Кстате, а почему в этом списке нет супер-форварда, лауреата премии \"Первая пятерка\" Константина Базелюка???!!!
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    Forint
    1437035259
    1. Месси 2. --\\-- ... 10. Месси
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    астраханец
    1437038845
    Не пойму одного: за какие успехи здесь Суарез?
    Ответить
    Шуnя771
    1437041450
    В который раз удивляюсь предвзятости пишущей братии... Где Ибрагимович?
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437051475
    Тройка будет такова: Месси, Роналду, Пирло...
    Ответить
    кушаюже
    1437066825
    Адекватный список, конечно, практически все финалисты, Азар если только лишний....
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    Sevastopol-www
    1437114095
    Дождёмся конца августа...
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    ologreds
    1694997607
    numo435766
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