«НТВ-Плюс» получил права на телеканал «Наш Футбол» и его распространение

Телеканал «НТВ-Плюс» получил права на телеканал «Наш Футбол» и права на распространение канала и отдельных матчей РФПЛ в России и за рубежом, заявил генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский:



«Мы полностью удовлетворены достигнутыми договоренностями и тем, что руководство лиги согласилось с выдвинутыми нами ранее финансовыми предложениями», – сказал Вронский.

При этом он не сообщил финансовые условия сделки. Ранее в СМИ сообщалось, что в сезоне-2015/16 «НТВ-Плюс» заплатит РФПЛ 1,98 миллиарда рублей. С учетом затрат на производство и формирование канала «Наш футбол» РФПЛ получит 1,48 миллиарда.



«Могу с уверенностью сказать, что при производстве и формировании телевизионного продукта мы используем одну из лучших в Европе технологическую производственную и съемочную базу, а также интересные технологические новинки, – отметил Вронский. – Например, мы введем расширенную систему презентаций и графического анализа, а к концу календарного года будем проводить прямые трансляции топовых матчей в стандарте сверхвысокой четкости 4К. Мы также планируем запуск приложения Second screen для расширения аудитории канала «Наш футбол».

В связи с принятым решением о ликвидации компании «Лига-ТВ» как производителя канала «Наш футбол» могу также сообщить, что мы сохраним ключевых сотрудников «Лиги-ТВ» в структурах «НТВ-Плюс». Уверен, они помогут нам в создании качественного футбольного контента, интересного российскому и зарубежному зрителю», – подчеркнул руководитель.

