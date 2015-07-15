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    • «НТВ-Плюс» получил права на телеканал «Наш Футбол» и его распространение

    «НТВ-Плюс» получил права на телеканал «Наш Футбол» и его распространение

    Телеканал «НТВ-Плюс» получил права на телеканал «Наш Футбол» и права на распространение канала и отдельных матчей РФПЛ в России и за рубежом, заявил генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский:

    «Мы полностью удовлетворены достигнутыми договоренностями и тем, что руководство лиги согласилось с выдвинутыми нами ранее финансовыми предложениями», – сказал Вронский.
    При этом он не сообщил финансовые условия сделки. Ранее в СМИ сообщалось, что в сезоне-2015/16 «НТВ-Плюс» заплатит РФПЛ 1,98 миллиарда рублей. С учетом затрат на производство и формирование канала «Наш футбол» РФПЛ получит 1,48 миллиарда.
    «Могу с уверенностью сказать, что при производстве и формировании телевизионного продукта мы используем одну из лучших в Европе технологическую производственную и съемочную базу, а также интересные технологические новинки, – отметил Вронский. – Например, мы введем расширенную систему презентаций и графического анализа, а к концу календарного года будем проводить прямые трансляции топовых матчей в стандарте сверхвысокой четкости 4К. Мы также планируем запуск приложения Second screen для расширения аудитории канала «Наш футбол».
    В связи с принятым решением о ликвидации компании «Лига-ТВ» как производителя канала «Наш футбол» могу также сообщить, что мы сохраним ключевых сотрудников «Лиги-ТВ» в структурах «НТВ-Плюс». Уверен, они помогут нам в создании качественного футбольного контента, интересного российскому и зарубежному зрителю», – подчеркнул руководитель.
    «Мы также удовлетворены переходом прав на канал «Наш футбол» к нашей компании. Кроме того, нам будут переданы права на распространение канала «Наш футбол» и отдельных матчей во всех средах, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, что в дополнение к уже существующим пакетам спортивных каналов «НТВ-Плюс» позволит дать российскому и международному болельщику уникальное предложение российского спортивного телевидения», – добавил он.
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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 17:16
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    Комментарии (69)
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    oligarx vasia
    1436978640
    нормальный канал))
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    Santino19
    1436981417
    Теперь чё дороже будет?)
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    Maga Ingush
    1436981546
    А че щас на ТРИ КОЛОРЕ не будет НАШ ФУТБОЛ???
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    Bobus
    1436983649
    Снова пролетарии и крестьяне искромётных игр РФПЛ не позырят
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    САДЫЧОК
    1436983806
    короче ясно -теперь простой чел не увидит футбол по тв!
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    yanedo
    1437019477
    кто бы сомневался шайка пи---ов
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437027073
    Случаем хохлы там не замешаны,на терр.акт похоже.
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    _armeec_
    1437033165
    Лига ТВ. выдуманная конторка, которая ни каким боком к этому каналу не касалась, чисто для отмыва денег.
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    rubinovyi2
    1437041025
    Вот оно почему..,цена-то повысилась.
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    ologreds
    1694997607
    numo435764
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