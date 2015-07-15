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    • Форлан горд поучаствовать в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Форлан горд поучаствовать в предварительной жеребьевке ЧМ-2018

    Известный уругвайский футболист Диего Форлан заявил, что с гордостью принял приглашение поучаствовать в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.
    Церемония жеребьевки состоится 25 июля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 мск и продлится два часа. Трансляция будет вестись на территории более 100 стран. Сам уругваец составит компанию бразильцу Роналдо и другим футбольным звездам.
    «Мне самому посчастливилось выступать на трех мундиалях, а 25 июля я смогу еще и побывать на таком великолепном событии, как жеребьевка, и буду представлять там свою страну. Меня переполняет гордость. Кроме того, за всю свою карьеру мне ни разу не довелось побывать в Санкт-Петербурге. Все рассказывают мне, какой это восхитительный город, один из красивейших в мире. Поэтому я с огромным нетерпением жду поездки и тешу себя надеждой, что мне удастся выкроить время и познакомиться с городом», – сказал Форлан.
    В начале июля 36-летний Форлан, выступавший на протяжении карьеры за мадридский «Атлетико», миланский «Интер», английский «Манчестер Юнайтед», стал игроком уругвайского «Пеньяроля».
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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 15:32
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    Комментарии (19)
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    1436988752
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    ЮЗИК
    1436990785
    Молодца!
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    ologreds
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