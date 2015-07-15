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    • Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале «Матч ТВ»

    Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале «Матч ТВ»

    Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который вводит в число общероссийских обязательных общедоступных каналов новый спортивный телеканал.
    В документе сообщается, что новый телеканал называется «Матч ТВ», им занимается ООО «Национальный спортивный телеканал». Указ вступает в силу со дня его подписания.
    Напомним, что 2 июня было объявлено о создании нового медиахолдинга (рабочее название – «Спорт 360») с бесплатным спортивным каналом – на базе холдинга «Газпром-медиа» и спортивных каналов ВГТРК. 27 июня Путин подписал поручение о создании нового телеканала. Планируется, что общенациональный спортивный канал начнет вещание 1 сентября.

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 15:20
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    Комментарии (314)
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    Chavez
    1436990284
    Я один прочитал, что создаётся \"новый СПОРТИВНЫЙ канал\" ??? С чего все решили что там будет транслироваться футбол? Тем более ПЛ ? Наверняка бег, биатлон, дзюдо и т.д. вообщем все что дешего стоит. Футбольного в этой новости только то - что ее опубликовали на соккере...
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    chromage
    1436990559
    Не понимаю недовольство людей. Ну создали бесплатный канал и создали... Что плохого то?
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    EVM
    1436991096
    Нормальный указ, хватит всякую хрень( типа сериалов и всяких шоу) по телеку смотреть, пусть народ еще больше к спорту приобщается и здоровому образу жизни.
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    zenit advokaat
    1436991822
    больше спорта больше футбола
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    Quaresmа_7
    1436992620
    круто
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    Fred Devil
    1437021712
    Вы думаете, что днём будут бесплатно показывать футбол, хоккей и теннис из Евразии, а ночью NHL и NBA? )) Будете смотреть чушь, типа, как молодёжь под рэп граффити рисует, катается на роликах, не курит и не пьёт, и любит глупые шутки с ТНТ..))
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    Павлюченко 13
    1437051337
    Опять идею в фигню превратят!
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    Apxangel
    1437057885
    Лишь бы не получилось как всегда- \"Хотели как лучше, получилось как обычно\" (с)...
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    Sevastopol-www
    1437114143
    Правильное решение
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    ologreds
    1694997607
    numo435756
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