Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале «Матч ТВ»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который вводит в число общероссийских обязательных общедоступных каналов новый спортивный телеканал.
В документе сообщается, что новый телеканал называется «Матч ТВ», им занимается ООО «Национальный спортивный телеканал». Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что 2 июня было объявлено о создании нового медиахолдинга (рабочее название – «Спорт 360») с бесплатным спортивным каналом – на базе холдинга «Газпром-медиа» и спортивных каналов ВГТРК. 27 июня Путин подписал поручение о создании нового телеканала. Планируется, что общенациональный спортивный канал начнет вещание 1 сентября.
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