Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале «Матч ТВ»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который вводит в число общероссийских обязательных общедоступных каналов новый спортивный телеканал.

В документе сообщается, что новый телеканал называется «Матч ТВ», им занимается ООО «Национальный спортивный телеканал». Указ вступает в силу со дня его подписания.