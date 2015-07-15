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    Дзагоев: «В целом ЦСКА готов к сезону»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от старта чемпионата России. В первом туре «армейцы» 18 июля сыграют с казанским «Рубином».
    «В целом считаю, что команда готова к предстоящему сезону. Очень важно было набрать хорошую форму, поскольку игры пойдут одна за одной. Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с «Рубином», в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков», – приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.
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    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.07.2015 14:59
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    Комментарии (37)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Великолепный
    1436973500
    Видно, что ребята соскучились по официальным матчам и с нетерпением ожидают поединка с \"Рубином\", в котором, разумеется, мы постараемся порадовать своих болельщиков\" МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
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    weunnu
    1436973612
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    112910415
    1436973805
    арендовать бы ещё хорошего парня у Ромы!
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    RussianHorse
    1436974004
    Удачи нам!
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    salaga
    1436981271
    Посмотрим в целом.
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    cska-62
    1436981805
    Очень подозрительное это \"в целом\"... В целом и в общем когда-то и социализм построили, и отчитывались о небывалых урожаях зерна и хлопка, закупая при этом зерно в Канаде и США... И песенка была: \"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...\" (текст желающие найдут в рунете).
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    Viktor41
    1436981875
    Рубин ведь то же хочет радовать своих болельщиков.
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    diktor
    1436987049
    В целом может быть-а в индивидуальном плане-нам будет тяжело.
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    Павлюченко 13
    1437049555
    Нужно стартовать с победы, хотя матч с Рубином будет очень непростым!
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    ologreds
    1694997607
    numo435754
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