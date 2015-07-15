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    • Чебан объяснил, почему матч «Спартак» – ЦСКА не будет показан на федеральном канале

    Чебан объяснил, почему матч «Спартак» – ЦСКА не будет показан на федеральном канале

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан на сегодняшней пресс-конференции рассказал, почему матч между «Спартаком» и ЦСКА 15 августа в первом круге не будет показан на федеральном телеканале:
    «Матчи тура будет показывать НТВ в 13:30 в воскресенье. А ЦСКА со «Спартаком» играет в пятницу, поскольку «армейцы» участвуют в Лиге чемпионов. В связи с этим не будет трансляции на федеральном канале. Мы не можем сделать так, чтобы команды РФПЛ играли через сутки. Все должны быть в равных условиях», – передает слова Чебана «Чемпионат».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 13:31
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    Комментарии (270)
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    rector
    1436982019
    На что смотреть? Нет Карпена - нет веселья. Слуцкий заразит морской болезнью. Опять же мордобой. В новостях все раскажут и покажут.
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    Hako-Ly
    1436985018
    Потому что флипендо, ага.
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    germserg
    1436985913
    Кому нужен этот убогий матч?
    Ответить
    Abrekkk
    1436986753
    что делать, что делать....
    Ответить
    Блоссия
    1436989119
    Спартак имеет самую большую аудиторию зрителей. телевизионщики рубят сук, на котором сидят.
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    Cool-Kurt Angle
    1437000557
    какой-нибудь Локомотив покажут =/
    Ответить
    Fred Devil
    1437022729
    И как не жалко спартачью свою команду? Они кричат: е****ь коней! За это ваша команда ответит - будет повторно и беспощадно отиё-бана 4:0 !))
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    Павлюченко 13
    1437051307
    Как можно не показать матч ЦСКА - Рубин первого тура?
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114183
    Объективная причина
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    ologreds
    1694997609
    numo435749
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