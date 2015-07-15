В Премьер-лиге введена система добровольной идентификации болельщиков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о нововведениях в новом сезоне Премьер-лиги. По словам руководителя, за добровольную дачу паспортных данных болельщики будут получать призы:



«Вопросы безопасности – одни из самых главных при организации чемпионата», – отметил Мейтин. – «Мы провели инспекцию всех стадионов и убедились в том, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Единственное, на новом стадионе в Уфе пока не установлена система видеонаблюдения.



Основная нагрузка по обеспечению безопасности ложится на принимающий клуб. Как вы могли заметить, количество сотрудников полиции в чашах стадионов минимально.



Мы приняли решение, что в этом году мы не будем использовать стадионы второй категории. В прошлом сезоне матчи на таких аренах вызывали негативный резонанс. Если основной стадион будет не готов к проведению матча, то игра состоится на резервном стадионе.

