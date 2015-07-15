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    • В Премьер-лиге введена система добровольной идентификации болельщиков

    В Премьер-лиге введена система добровольной идентификации болельщиков

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о нововведениях в новом сезоне Премьер-лиги. По словам руководителя, за добровольную дачу паспортных данных болельщики будут получать призы:

    «Вопросы безопасности – одни из самых главных при организации чемпионата», – отметил Мейтин. – «Мы провели инспекцию всех стадионов и убедились в том, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Единственное, на новом стадионе в Уфе пока не установлена система видеонаблюдения.
    Основная нагрузка по обеспечению безопасности ложится на принимающий клуб. Как вы могли заметить, количество сотрудников полиции в чашах стадионов минимально.
    Мы приняли решение, что в этом году мы не будем использовать стадионы второй категории. В прошлом сезоне матчи на таких аренах вызывали негативный резонанс. Если основной стадион будет не готов к проведению матча, то игра состоится на резервном стадионе.
    В регламент чемпионата России внесена новая статья – система добровольной идентификации болельщиков. Каждый может предоставить свои паспортные данные, получить личный идентификационный номер и получать за это разнообразные привилегии от партнеров и спонсоров команд. Посещая большое количество матчей и набирая тем самым баллы, зарегистрированный болельщик будет получать приятные призы вроде посещения тренировки любимой команды или ужин с игроками».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 13:10
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    Комментарии (40)
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    Vector
    1436960288
    Подержи фаер, а то я идентифицировался....
    Ответить
    112910415
    1436961035
    довольно-таки маниловский проект
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    denmig
    1436962041
    а нужна система обязательной сертификации болел ! - особенно сан пезовских и ..онеообразных!
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    cska plus
    1436963020
    Надо ввести обязательную идентификацию, как ОСАГО, особенно для спартачей!
    Ответить
    cska plus
    1436963057
    Как быть с Гулливерами?!))
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    DIDI 23
    1436963825
    При регистрации будем подавать декларацию: 1 Сколько фаеров внёс на стадион? 2 Сколько вынес? А, хорошо будем вести разрешат пару раз с применение мата высказать своё мнение по поводу увиденного матча.
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    n272nm
    1436966406
    Я уже испугался, что болельщикам начнут чипы в загривок вшивать. Типа добровольная идентификация, как у домашних животных :))))
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    хай
    1436967799
    что за дрянь.давйте еще стукачество развивать
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    weunnu
    1436974599
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    ologreds
    1694997609
    numo435747
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