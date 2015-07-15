«Реал» нацелился на голкипера сборной Аргентины

Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.

«Королевский клуб» заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. «Сливочные» проявляли интерес и к стражу ворот «Эспаньола» Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.