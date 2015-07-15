«Реал» нацелился на голкипера сборной Аргентины

Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.
«Королевский клуб» заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. «Сливочные» проявляли интерес и к стражу ворот «Эспаньола» Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.
Ромеро, чьим последним клубом была «Сампдория», интересовалась и «Рома», которая была близка к тому, чтобы подписать с ним контракт. Однако, как сообщает источник, футболист приостановил процесс переговоров, когда ему позвонили представители «Реала».
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