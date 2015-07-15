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    «Реал» нацелился на голкипера сборной Аргентины

    Тренерский штаб мадридского «Реала» проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.
    «Королевский клуб» заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. «Сливочные» проявляли интерес и к стражу ворот «Эспаньола» Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.
    Ромеро, чьим последним клубом была «Сампдория», интересовалась и «Рома», которая была близка к тому, чтобы подписать с ним контракт. Однако, как сообщает источник, футболист приостановил процесс переговоров, когда ему позвонили представители «Реала».

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    Источник: Marca

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    15.07.2015 13:05
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    Комментарии (103)
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    dimagas1
    1436983780
    А это зря он никакой(((
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    Smithy
    1436983917
    я вообще слышал что могут акинфеева подписать, даж не знаю как это комментировать
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    Arhive
    1436984197
    Вратарь должен быть либо немцем, либо итальянцем.
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    Planet Georgia
    1436987069
    «Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Барселона» и «МЮ» – в пятерке Журнал Forbes составил традиционный рейтинг пятидесяти самых дорогих клубов мира. Первое место в рейтинге продолжает занимать мадридский «Реал». Стоимость испанского клуба оценивается в 3,26 миллиарда долларов. Первая десятка выглядит так. 1. «Реал» – 3,26 миллиарда долларов. 2-3. «Даллас Ковбойс» (американский футбол) – 3,2 млрд долларов. 2-3. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) – 3,2 млрд долларов. 4. «Барселона» – 3,16 млрд долларов. 5. «Манчестер Юнайтед» – 3,1 млрд долларов. 6-7. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) – 2,6 млрд долларов. 6-7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол) – 2,6 млрд долларов. 8. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) – 2,5 млрд долларов. 9-10. «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол) – 2,4 млрд долларов. 9-10. «Вашингтон Редскинс» (американский футбол) – 2,4 млрд долларов.
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    Lucius Vorenus
    1436988448
    млаовероятно
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    Lucius Vorenus
    1436988927
    маловероятно
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    рус фан
    1437000650
    Ромеро особых ляпов на КА не допускал считаю, нормально отыграл, на годик в качестве запасного почему нет.
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    juventus186
    1437006359
    Перестал успел подна......ать всем: 1. Касильясу - тот ушел 2. Роме.- вратаря решил увести 3. Нервы потрепал МЮ и их вратарю А все из-за того, что ему стал не нравиться Икер!!! Для него, кроме денег , есть еще что-нибудь ценное???
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    Kolyash
    1437027951
    Дайте уже проявить себя Навасу зря брали его что ли
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    ologreds
    1694997609
    numo435746
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