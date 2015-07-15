Чичарито интересен «Вест Хэму»

Английский «Вест Хэм» в скором времени начнет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу переезда в Лондон мексиканского нападающего Чичарито. «Красные дьяволы» затребуют за футболиста 11 миллионов евро. На игрока, проведшего прошлый сезон на правах аренды в «Реале», также претендуют «Рома», «Галатасарай» и «Бешикташ».



Если у «молотобойцев» не получится приобрести Чичарито, то они переключат свое внимание на Маттиа Дестро.



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