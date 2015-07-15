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    Чичарито интересен «Вест Хэму»

    Английский «Вест Хэм» в скором времени начнет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу переезда в Лондон мексиканского нападающего Чичарито. «Красные дьяволы» затребуют за футболиста 11 миллионов евро. На игрока, проведшего прошлый сезон на правах аренды в «Реале», также претендуют «Рома», «Галатасарай» и «Бешикташ».

    Если у «молотобойцев» не получится приобрести Чичарито, то они переключат свое внимание на Маттиа Дестро.

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    Источник: Daily Mail

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    15.07.2015 11:06
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    Комментарии (13)
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    Барабуля
    1436948170
    Если его Сарай подпишет то новый сезон в Турции обещает быть жарким. Конечно при условии что Бешикташ еще усилится, например нашим Кэмпбеллом.
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    New_Look
    1436948892
    в статье ошибки, правильно писать: Чичолина интересна геронтофилам!
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    nnbb199O
    1436948939
    Вся суть бывшего манка.. нынче тряпка.
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    Mоnоlo
    1436949736
    Никто не хочет возвращаться в Манчестер.
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    sir_Alex
    1436954113
    Ехал бы уже в Турцию
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    ode
    1436968174
    Вест Хэм его просто не потянет финансово. Откуда у них такие деньги?
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    Inside91
    1436996828
    В Рому бы его.
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    ologreds
    1694997609
    numo435737
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