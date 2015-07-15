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    Сразу три итальянских клуба объявлены банкротами

    Три итальянских футбольных клуба – «Реджина», «Варезе» и «Венеция» – накануне были признаны банкротами. так как не смогли решить все свои финансовые проблемы перед началом турниров в своих сериях. Но всем коллективам предоставлена возможность начать-таки сезон в «Серии Д», если они сумеют в самое ближайшее время найти инвесторов.

    «Реджина» с 1999-го по 2009-й год выступала в «Серии А».

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    Источник: Football Italia

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    15.07.2015 10:09
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    Комментарии (56)
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    rubinovyi2
    1436955974
    Посыпалось.
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    КиLLеr
    1436956279
    Куда катиться футбольный мир,эх...
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    piercman
    1436956470
    а как в венеции играют в футбол?
    Ответить
    10al7
    1436958572
    у венеции вроде русский владелец был, который обещал поднять клуб...
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    Хосеп Гварделидзе
    1436960622
    Нет у них никакого кризиса, клубы банкротятся, так как живут не по средствам. По мерках итальянского футбола все российские клубы-банкроты с самого рождения.
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    jurgen h
    1436960679
    о как! пусть у обамы денег попросят
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    Juventus21
    1436968650
    Уже ничему не удивлён после случая с Пармой. Жаль, клубы.
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    Zen-Aky
    1436971982
    Жаль Реджину хорошая команда была надеялся что Регина в скором времени вернется все таки в Серия А но очень жаль.
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    TiffosoBianconero
    1437043062
    Мама мия, что творится!желаю клубам наверстить упущенное в кратчайшие сроки
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    ologreds
    1694997609
    numo435732
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