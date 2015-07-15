Сразу три итальянских клуба объявлены банкротами

Три итальянских футбольных клуба – «Реджина», «Варезе» и «Венеция» – накануне были признаны банкротами. так как не смогли решить все свои финансовые проблемы перед началом турниров в своих сериях. Но всем коллективам предоставлена возможность начать-таки сезон в «Серии Д», если они сумеют в самое ближайшее время найти инвесторов.



«Реджина» с 1999-го по 2009-й год выступала в «Серии А».



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