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    Ривалдо впервые отличился после возобновления карьеры

    Именитый бразильский нападающий Ривалдо сегодня ночью забил свой первый гол после возобновления карьеры. Выступая на родине за «Можи-Мирим», игрок отличился в игре бразильской «Серии Б» против «Макаэ» (3:1). Свой мяч Ривалдо забил с пенальти. Остальные два гола забил его сын – Ривалдиньо.

    Помимо того, что Ривалдо играет на острие атаки в «Можи-Мири», он еще занимает пост президента в клубе.

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    Источник: «Советский спорт»

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    15.07.2015 09:27
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    Комментарии (31)
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    rifcenter вернулся
    1436947204
    Прям как Ромарио
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    112910415
    1436948639
    футбол это жизнь
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    ULTRASteam
    1436948765
    Этот парень умеет приложится по мячу))
    Ответить
    nnbb199O
    1436949052
    Симулянт тот еще
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436952004
    тогда бы уж сын и был Ривалдо
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    sir_Alex
    1436953114
    И песок из него не сыпется?
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    Baisangur95reg
    1436953850
    Круто как,Он и Президент и Игрок !Впервые такое вижу,Играющие тренера видел,Но вот Играющее Президенты нет !
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    MashaTr2
    1436960404
    Валера должен брать на заметку.
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    Espana-Deutschland
    1436960844
    Отец и сын в одной команде. Прикольно. Надеюсь, Ривалдиньо тоже станет хорошим игроком.
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    ologreds
    1694997609
    numo435728
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