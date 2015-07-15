Ривалдо впервые отличился после возобновления карьеры

Именитый бразильский нападающий Ривалдо сегодня ночью забил свой первый гол после возобновления карьеры. Выступая на родине за «Можи-Мирим», игрок отличился в игре бразильской «Серии Б» против «Макаэ» (3:1). Свой мяч Ривалдо забил с пенальти. Остальные два гола забил его сын – Ривалдиньо.



Помимо того, что Ривалдо играет на острие атаки в «Можи-Мири», он еще занимает пост президента в клубе.



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