Перес: «Касильяс просто устал от того, что происходило»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пространно рассказал о причине ухода из команды давнего ее лидера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета «Порту».



«Икер устал от всего того, что происходило, и решил уйти. Мы поговорили и поняли друг друга», – сказал Перес.



Вероятно, главный человек «сливочных» имеет в виду поведение фанатов команды, которые нередко позволяли себе обструкцию в адрес Касильяса.



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