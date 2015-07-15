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    Перес: «Касильяс просто устал от того, что происходило»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пространно рассказал о причине ухода из команды давнего ее лидера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета «Порту».

    «Икер устал от всего того, что происходило, и решил уйти. Мы поговорили и поняли друг друга», – сказал Перес.

    Вероятно, главный человек «сливочных» имеет в виду поведение фанатов команды, которые нередко позволяли себе обструкцию в адрес Касильяса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 09:14
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    Комментарии (80)
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    ABRAM995
    1436950251
    Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль раскритиковал экс-президентов каталонского клуба Сандро Роселя и Хосепа Марию Бартомеу. Абидаль отметил, что Росель и занимавший в его времена пост вице-президента клуба Бартомеу поступили с ним нечестно. «Я покинул «Барселону» плача, поскольку были люди, которые не выполнили своё обещание», — приводит слова Абидаля Marca. Абидаль защищал цвета каталонского клуба с 2007 по 2013 год. В марте 2011 году клуб сообщил, что у игрока диагностирована злокачественная опухоль печени. Он дважды подвергался хирургическому вмешательству и сумел победить болезнь, однако сине-гранатовые контракт с ним не продлили. В результате он перешёл в «Монако», а завершил свою карьеру в греческом клубе «Олимпиакос».
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    Hезнакомец
    1436950503
    https://www.youtube. com/watch?v=ekzoey2Dqa8 Посмотрите как он плачет на пресс-конференции, и этот м*удак еще говорит что он сам захотел уйти.
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    777БАРС52
    1436954166
    перес даже не перец, он просто редиска!
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    fenixbet
    1436955762
    Касильяс не собирался никуда уходить - пока муд*ило Перес не вытравил его из команды. Как в российском футболе - лишь бы бабки отмыть через трансферы
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    Chelseaman
    1436956052
    а что вы хотели, что перес выйдет и скажет что-то типа \"ну да, я мyдaк\" ?
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    Aza23becks
    1436960659
    Редакция не понимает смысл значения слова \"пространно\"
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    Triem
    1436962413
    На самом деле от Переса убежал!
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    Apsny
    1436967921
    Надоели нападки, вот и все.
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    nogganov_01
    1436980108
    мне кажется или Перес действительно тянет Реал в болото?
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    ologreds
    1694997609
    numo435727
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