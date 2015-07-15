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    Жиру хочет наедине обсудить с Анри критику в свой адрес

    Нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру выразил желание встретиться с живым символом команды Тьерри Анри, который несколько месяцев назад заявил, что Жиру не является форвардом, с которым можно выигрывать АПЛ.

    «Футболисту не следует слушать слова о себе от других людей. Лучше забыть о них, чем сомневаться в своей квалификации. Я знаю Анри и предполагаю, что он имеет в виду. У меня есть желание встретиться с ним и наедине обсудить этот вопрос. Не обижен на него, но хочу прояснить ситуацию», – сказал Жиру.

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    Источник: Daily Mail

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    15.07.2015 09:07
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    Комментарии (71)
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    Это_же_Энфилд
    1436960910
    Жирик хочет дать пздюлей Анри. Но Анри мастерски шифруется.
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    Toxa 87
    1436961099
    лучше бы на поле доказывал свой уровень! палено мля))
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    Triem
    1436962540
    Не по мужски, конечно, поступил Анри, но на радость журналистам и всем любопытным!
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    aviciii
    1436968851
    такие вещи нужно доказывать на поле, а не чесать своим языком репортерам.
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    Сенситив
    1436972173
    наедине под одеялом...))
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    урфинДжо
    1436991942
    вот и всё
    Ответить
    dolf666
    1437030696
    пускай дерутся) только это не поменяет сути, что Жиру так себе))
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    Mizantrop
    1437048546
    за гаражами на ножах
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    Mr Siberian
    1437056522
    Моська хочет наедине поговорить со слоном, дожились.
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    ologreds
    1694997609
    numo435726
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