Жиру хочет наедине обсудить с Анри критику в свой адрес

Нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру выразил желание встретиться с живым символом команды Тьерри Анри, который несколько месяцев назад заявил, что Жиру не является форвардом, с которым можно выигрывать АПЛ.



«Футболисту не следует слушать слова о себе от других людей. Лучше забыть о них, чем сомневаться в своей квалификации. Я знаю Анри и предполагаю, что он имеет в виду. У меня есть желание встретиться с ним и наедине обсудить этот вопрос. Не обижен на него, но хочу прояснить ситуацию», – сказал Жиру.



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