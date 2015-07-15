«Динамо» согласилось продать Дугласа в «Спортинг»

Защитник московского «Динамо» Франку Дуглас, скорее всего, в ближайшее время станет футболистом лиссабонского «Спортинга». Португальцы заплатят за голландца 2 миллиона евро. На данном этапе игроку и его новому клубу осталось договориться об условиях личного контракта.



В случае отъезда Дугласа из России у бело-голубых останется только два футболиста в основном составе, способных сыграть в центре обороны: Кристофер Самба и Томаш Губочан.



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