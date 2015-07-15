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    «Динамо» согласилось продать Дугласа в «Спортинг»

    Защитник московского «Динамо» Франку Дуглас, скорее всего, в ближайшее время станет футболистом лиссабонского «Спортинга». Португальцы заплатят за голландца 2 миллиона евро. На данном этапе игроку и его новому клубу осталось договориться об условиях личного контракта.

    В случае отъезда Дугласа из России у бело-голубых останется только два футболиста в основном составе, способных сыграть в центре обороны: Кристофер Самба и Томаш Губочан.

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    Источник: Record

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    15.07.2015 08:07
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    Комментарии (111)
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    di Namo
    1436961689
    Ну и славно!
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    Alex2712
    1436963546
    динамо, такое ощущение место 10 займёт если, то это будет неплохой результат
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    Зенит 2015
    1436964666
    Кто такой? Шунина, который хлопушки под ноги себе кидает, знаю, Денисова, которого, к великому сожалению, Спалетти выгнал, но который потом Черчесова уволил, знаю. А вот Франку Дугласа - не знаю. наверное не негр. Негров всегда и все команды на поле выгоняют. Они быстрые. Привыкли по саванне от кошек бегать. Вот только евронегры всё чаще, и чаще плакать начинают по малейшему поводу. Ну вот. Посмотрел в инете, а он евронегр. Не предполагал. Думал только в ЦСКА африканцы со шведским именем и фамилией бегают.
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    Борисыч1
    1436964758
    Кобелев за неделю продаст игроков на сумму вдвое бОльшую, чем Аджоев за 2 года)
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    zamsb
    1436966070
    Повезло Дугласу. Подальше от дурдома с названием РФПЛ.
    Ответить
    n272nm
    1436968661
    Дуглас это та самая злобная нигра, которая выжигала все в обороне и еще умдрялась голы со стандартов забивать?! Если это так, то это просто богоугодный трансфер :)))))Или я все же путаю его с Самба?! И то право слово, зачем Днищу хорошие игроки, ведь оно пролюбило еврокубки, теперь имеет смысл разгрузить зарплатную ведомость. Удивительно. как это мозгов хватило Денисова в основу вернуть?! Но и там вопросы, потому как непонятно, в какой он форме. Пусть 31 год еще не самый плохой возраст, но все равно. Д-мо, в принципе удивило неоднократно за этот год. Зачем-то избавились от Граната с Юсуповым, из еврокубков вылетели по собственной глупости, главного тренера ловко и логично за неделю до начала чемпионата поменяли... Все как не у людей. Один плюс - Андрей Кобелев. До сих пор понять не могу, зачем его сняли 5 лет назад. В итоге, 5 лет коту под хвост и вернулись в исходное состояние. Вот Кобелеву совершенно искренне удачи желаю.
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    Блоссия
    1436989335
    Выбора у них нет, поэтому и \"согласились\".
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    alexfilatov
    1437084370
    растаскивают Динамо, руководство поменяли шило на мыло...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437114307
    Пройдёт и это...
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    ologreds
    1694997609
    numo435721
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