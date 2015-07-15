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    Гасанов: «Анжи» – это клуб с именем»

    Футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов поделился комментариями после вчерашней победы своей команды в товарищеском матче против боснийской «Славии» (3:0).

    «В первом тайме мы втягивались только, были ошибки. В перерыве тренером были внесены коррективы, стали действовать лучше. Сказал, что надо играть агрессивнее, через забегания, с использованием флангов. Поэтому и получилось столько забить. Хотя настрой у соперника был достойным, ведь мы – это клуб с именем. В целом был хороший спарринг, где была нужная нагрузка. Цель выполнена», – сказал футболист.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    15.07.2015 07:09
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    Комментарии (61)
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    el barsa
    1436951754
    А ГДЕ ЭТА ПРАС.ТИУТКА ГОГУА.
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    -Дигорец-
    1436953449
    Конечно рано такие громкие заявления делать,но как говорится всегда говори \"я могу\" и однажды это окажется правдой)
    Ответить
    виталик далбаёб
    1436954003
    Среди Кавказских клубов только у Алании есть имя!
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    Legioner-05
    1436954155
    М-да, прочитал комментарии и понимаю, как же любят наш клуб)) Спасибо таким людям, благодаря им мы будем стремится быть выше ещё больше)
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    Govorit Mahachkala
    1436970087
    Анжи великий клуб, дух Кавказа!
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    cканер
    1436971142
    За свои 24 года Анжи дважды играл в финале КР,однажды был бронзовым призёром,1 раз был 4м,и трижды играл в Евро кубках!так что история у Анжи есть.удачи и побед Анжи!
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    ren888888
    1436973495
    Так кто эта такая- таинственная[Анжи]?)
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    Сула
    1436983442
    гы-гы.
    Ответить
    Bobus
    1436985194
    а цска аббревиатура
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    ologreds
    1694997611
    numo435716
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