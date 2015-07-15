Гасанов: «Анжи» – это клуб с именем»

Футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Гасанов поделился комментариями после вчерашней победы своей команды в товарищеском матче против боснийской «Славии» (3:0).



«В первом тайме мы втягивались только, были ошибки. В перерыве тренером были внесены коррективы, стали действовать лучше. Сказал, что надо играть агрессивнее, через забегания, с использованием флангов. Поэтому и получилось столько забить. Хотя настрой у соперника был достойным, ведь мы – это клуб с именем. В целом был хороший спарринг, где была нужная нагрузка. Цель выполнена», – сказал футболист.



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