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    Бартомеу: «Кандидатские проекты Лапорты примитивны»

    Кандидат в президенты испанской «Барселоны» Хосеп Бартомеу, последним занимавший этот пост, поделился своим мнением о предвыборных кампаниях своих конкурентов.

    «Я изучил проекты Агусти Бенедито и нашел их достаточно интересными. То же самое могу сказать про планы Тони Фрейшы. А проекты Жоана Лапорты мне кажутся просто примитивными», – поведал Бартомеу.

    В числе прочего, напомним, Лапорта обещает на следующий день после своей потенциальной победы на выборах приобрести у «Ювентуса» Поля Погба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 06:48
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    Комментарии (10)
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    ДАША Д
    1436933936
    Это все личная неприязнь.
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    Знаток_АПЛ
    1436935962
    Жоан Лапорта - самый подходящий кондетат на пост президента.
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    timur_zenit_fan
    1436936325
    на самом деле примитивно....месси у меня будет чувстврвать лучше, куплю погба...это не развитие
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    sir_Alex
    1436939258
    Потекла предвыборная грязь
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    Armyan4eG
    1436952458
    Надеюсь на Лапорту но и Бенедито кажется достойным...
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    Apsny
    1436967390
    У Бартомеу одно только-бабло с Катара спилить.
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    TheDDS
    1436973666
    А у тебя вечная ругань с Фифа, вечные суды, и вечное молчание на мадридский беспредел?
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    nogganov_01
    1436980460
    лишь бы эти выборы не повлияли на команду
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    Барби в сливках
    1437042739
    Гнилой клуб - гнилые управленцы
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    ologreds
    1694997611
    numo435715
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