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    • Ван Перси будет зарабатывать в Турции порядка 5 млн евро в год

    Ван Перси будет зарабатывать в Турции порядка 5 млн евро в год

    Новоиспеченный нападающий турецкого «Фенербахче» Робин Ван Перси будет зарабатывать на новом месте работы 4,9 миллиона евро в год. Помимо этого голландец будет получать зачисления на счет после каждого матча в составе клуба в размере 20 тысяч евро. Напомним, что контракт форварда заключен на три года.

    За трансфер футболиста «Фенербахче» уплатил 6 миллионов евро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 06:26
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    Комментарии (15)
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    ANTI CULE
    1436937887
    Неплохая прибавка к пенсии)
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    faizaly
    1436937942
    заработает под конец карьеры
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    sir_Alex
    1436939499
    Исполнив свою давнюю мечту стать чемпионом Англии, забил на футбол. Так что, пусть зарабатывает в Турции
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    Liam_CSKA
    1436943692
    Робин ван кокоша
    Ответить
    starche
    1436944209
    Он уже никому не интересен, зря валил из Арсенала.......
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1436951330
    нифигасе .. откуда у них столько бабла ?
    Ответить
    street spirit
    1436952255
    ппц, у Кокорина зп такая же...
    Ответить
    dante_voorhees
    1436952757
    Заслуживает если достойно покажет себя, нам надо 20-е чемпионство и добавить 4-ю звезду над эмблемой
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    starche
    1436969765
    Хватит на хну закрасить седину!
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    ologreds
    1694997611
    numo435712
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