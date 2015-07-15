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    Усманов простит РФС долг за Капелло

    Известный российский бизнесмен Алишер Усманов намерен простить РФС долг. Ранее Усманов помог организации погасить задолженность перед главным тренером сборной России Фабио Капелло.

    «Я даже не знаю об официальном решении о расторжении контракта с Капелло. Повторюсь, я принял решение помочь РФС, так как та ситуация с зарплатой Фабио Капелло была недопустима. Меня, кстати, о помощи особо и не просили. Точнее, просили, но не из РФС. Сейчас руководство в РФС меняется, тех людей, которым я выдавал эти средства как займ, уже нет, так что я вряд ли буду просить возвращать мне средства. Пусть РФС поправит свои дела и обеспечит подготовку к чемпионату мира, который пройдет в нашей стране!, сказал Усманов в интервью «Россия 24».
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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 00:20
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    Комментарии (80)
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    cska plus
    1436944656
    наверное Усманова просил Генеральный прокурор РФ!))
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    vashinin
    1436945218
    аттракцион невиданной щедрости))
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    MALOVAR
    1436948783
    У этого государства нет будущего ,это 90 ые а не 2015 год ,на месте топчатся
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    KoValery
    1436950041
    Разве даром? Получит налоговые каникулы, скорее всего
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    Voronzov
    1436954674
    как ему скажут, так и сделает. Он сам здесь не причем.
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    maygli
    1436957111
    Теперь РФС лямов сто надо налогов заплатить, т.к. эта сумма. которую Усманов получается подарил, для РФС из займа переходит в категорию прибыли. :))
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    shtair
    1436972454
    Усманов понимает бесперспективной вытряхивание денег из РФС, так хоть благородно будет выглядеть
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    Сергей Саныч
    1436978546
    Взять бы его к нам в отдел селекции. Зарплату достойную предложить.
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    KLINSI
    1437068414
    Точнее, просили, но не из РФС. Интересно кто?))
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    ologreds
    1694997611
    numo435703
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