Усманов простит РФС долг за Капелло

Известный российский бизнесмен Алишер Усманов намерен простить РФС долг. Ранее Усманов помог организации погасить задолженность перед главным тренером сборной России Фабио Капелло.



«Я даже не знаю об официальном решении о расторжении контракта с Капелло. Повторюсь, я принял решение помочь РФС, так как та ситуация с зарплатой Фабио Капелло была недопустима. Меня, кстати, о помощи особо и не просили. Точнее, просили, но не из РФС. Сейчас руководство в РФС меняется, тех людей, которым я выдавал эти средства как займ, уже нет, так что я вряд ли буду просить возвращать мне средства. Пусть РФС поправит свои дела и обеспечит подготовку к чемпионату мира, который пройдет в нашей стране!, сказал Усманов в интервью «Россия 24».