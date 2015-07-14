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    • Генеральный директор «Краснодара» Хашиг: «УЕФА не будет учитывать расходы на строительство стадиона при соблюдении ФФП»

    Генеральный директор «Краснодара» Хашиг: «УЕФА не будет учитывать расходы на строительство стадиона при соблюдении ФФП»

    Расходы футбольного клуба «Краснодар» на строительство стадиона не будут учитываться при соблюдении правил ФФП. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг сообщил, что УЕФА пошел навстречу клубам в этом вопросе.

    «Траты на наш стадион будут исключены из релевантных расходов клуба, которые учитываются при финансовом fair play. УЕФА пошел навстречу клубам, теперь расходы на строительство стадиона не будут учитываться в текущих расходах клуба», – сказал Хашиг журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 22:56
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    Комментарии (21)
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    shurik45
    1436905754
    Стадион у Краснодара просто блеск!
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    alboro
    1436906002
    ок
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    КПР
    1436907835
    Верно.
    Ответить
    VIPded
    1436908283
    А когда подобные расходы учитывались?
    Ответить
    Red-green-Hooligans
    1436921466
    А вот и обходной путь через финансовый фэйр-плэй )
    Ответить
    112910415
    1436926926
    само собой
    Ответить
    REDAT
    1436927990
    Это хорошо!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    Shamil79
    1436946716
    Краснодар будет чемпион в этом сезоне!!!!!!!!1
    Ответить
    Анжи Махачкала05
    1436947663
    Наверно по бумагам игроки зенита работают какими то монтажниками на стадионе
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    ologreds
    1694997611
    numo435696
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