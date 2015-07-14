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    • Галицкий: «Не вижу ничего плохого в совмещении постов в клубе и сборной»

    Галицкий: «Не вижу ничего плохого в совмещении постов в клубе и сборной»

    Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношению к совмещению тренером постов в клубе и сборной и одобрил новый лимит на легионеров.

    «Не все так критично. Повторю: к чему пилить опилки? Решение принято, его не отменить. Зачем скулить? В Лиге чемпионов и Лиге Европы нет никаких ограничений на число иностранцев в составе. Будем наслаждаться эстетикой в еврокубках. К тому же часть команд и в прошлом году спокойно укладывались бы в «6+5», если бы такое ограничение тогда существовало.

    Работа в сборной – лишь шесть-восемь игр в году. Если Кононов решит покинуть «Краснодар», я все равно его никак не удержу. Правда, сейчас мы на его место никого не ищем, так что уход Кононова создаст определенные сложности. В совмещении постов не вижу ничего плохого. Больше того, считаю, что такая практика была бы полезной для любого специалиста. В таком случае не возникает пауз в работе, простоев. Как по мне, совмещение – гораздо более правильный путь, чем разделение», – сказал Галицкий в интервью «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 22:14
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    Комментарии (25)
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    просто сашка
    1436905461
    Олег Георгиевич не сможет с этими зверями мажорными найти общий язык, имхо...
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    Анжи-Арена05
    1436907486
    Сперва подумал, что он про пост во время рамадан)
    Ответить
    Федырыч
    1436907521
    Галицкий чуть испугался за своего \"гения\". Поверь Галицкий никому он не нужен, кроме тебя. Да и ты в конце сезона от него откажешься.
    Ответить
    112910415
    1436926633
    ну да
    Ответить
    alessios1990
    1436936675
    Плохого может быть ничего и нет, но это сильно отвлекает! К тому же не каждый тренер может одинаково тренировать клуб и сборную.
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    caravanbashi
    1436939043
    С точки зрения Сереги Галицкого следует, что лучше всего было бы назначить на пост главного Вилаша Боуша, я \"ЗА\".
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    SHMEL
    1436939669
    Кононов хороший кандидат на пост тренера сборной.
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    eugen-han
    1436955014
    это что не дальновидность или очередное притворство под дурачка...совмещение постов - это те же грабли из прошлого,когда наставник клуба тащит в сборную своих заведомо на самых сильных игроков,делая бизнес,и ничего личного,даже стремления что-то выигрывать,а умения к отговоркам и отпискам хватит опыта менеджера,и футбольную общественность запросто можно ввести в заблуждение оперируя цифрами и всякими сомнительными рейтингами на общую характеристику того или иного игрока,который повторюсь,что не будет обладать более сильными качествами игрока,который не попадает в сфер интересов сборной команды страны.
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    sir_Alex
    1437305772
    Пусть сам попробует
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    ologreds
    1694997611
    numo435693
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