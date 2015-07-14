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    «Анжи» за один день провел два контрольных матча

    Махачкалинский «Анжи» продолжает подготовку к сезону. Сегодня подопечные Юрия Семина провели сразу два контрольных матча.

    До обеда махачкалинцы встретились со «Славией» из Сараево и одержали уверенную победу со счетом 3:0 благодаря голам М. Мусалова, Сердера Сердерова и Дибиргаджиева. В вечернем же матче команда уступила боснийской «Слободе» со счетом 1:2, гол у махачкалицев в концовке матча забил Илья Максимов.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    14.07.2015 21:32
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    Комментарии (29)
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    авалон
    1436903928
    гога ,ты конченный черт иди на х...
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    DIDI 23
    1436904152
    Жаль, что во втором уступили. Удачи Анжи в чемпионате России.
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    eaguar
    1436904386
    Молодцы . Удачи Анжи .
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    Анжи-Арена05
    1436911235
    Молодцы ребята
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    IKER-RAUL
    1436912509
    много новых игроков, по сути новая команда, а время мало вся надежда на Палыча, чтоб поставил игру, Удачи и Побед Анжи!
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    Кабинетный Зенит
    1436914199
    не привыкать!
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    Alexaos
    1436923098
    барсеточники начали бегать. Надеюсь следующий год будете в фнл
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    alessios1990
    1436936969
    Славия и Слобода. Что то славянское есть в названиях этих клубов) Анжи безусловно еще прибавит! Удачи этому клубу)
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    Ле Тиссье
    1436937766
    Магат взял на заметку
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    ologreds
    1694997613
    numo435690
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