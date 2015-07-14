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    Мутко: «Я дал согласие быть кандидатом в президенты РФС»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.

    «Я дал согласие, буду кандидатом в президенты РФС. Мы сделаем самую прозрачную организацию», – сказал Мутко.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял для Мутко ограничение, запрещающее федеральным чиновникам возглавлять спортивные общественные организации. Мутко был выдвинут в качестве кандидата в президенты РФС 26 региональными организациями.
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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 21:01
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    Комментарии (65)
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    забайкальский армеец
    1436935687
    А вот этого делать не следует,опять Путинградец,если есть хорошая крыша можно и вторую должность.Пусть сначала миллиард вернёт ,за убийственный контракт Каппелло,который навязал Толстых.
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    Andrey-KScamapa
    1436936609
    мда, его только за лимит на лег-ров подпускать к футболу нельзя. А за контракт с Капелло вообще посадить надо!
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    alessios1990
    1436937130
    Я буду голосовать за Виталия Леонтьевича! Однако если появится какой нибудь достойный кандидат, то я вполне могу изменить свое решение)
    Ответить
    Protosser
    1436937784
    Еле уговорили.
    Ответить
    cska1948
    1436943872
    После нашумевшей истории с отставкой Капелло и выплатой ему космической неустойки порядочный министр спорта должен подать в отставку. Но на Мутко видимо это не распространяется...
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    maygli
    1436953220
    Вот вам и новый президент РФС. Выборы это теперь пустая формальность.
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    yanedo
    1436953490
    шакал ненасытный и ведь в футболе ни черта не смыслет а лезет лезет
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    maygli
    1436953671
    Чья это вообще идея Мудко в президенты РФС?!! Это ж как надо ненавидеть футбол!
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    Voronzov
    1436954739
    скажи уж, что просто тебе велели.
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    ologreds
    1694997613
    numo435688
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