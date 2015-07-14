Мутко: «Я дал согласие быть кандидатом в президенты РФС»

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.
«Я дал согласие, буду кандидатом в президенты РФС. Мы сделаем самую прозрачную организацию», – сказал Мутко.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял для Мутко ограничение, запрещающее федеральным чиновникам возглавлять спортивные общественные организации. Мутко был выдвинут в качестве кандидата в президенты РФС 26 региональными организациями.
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