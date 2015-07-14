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    На презентацию Ван Перси пришло 15000 болельщиков

    Сегодня в Стамбуле состоялась официальная презентация голландского нападающего Робина ван Перси, перешедшего в местный «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед». Поприветствовать игрока собралось более 15 тысяч болельщиков турецкого клуба. За свою новую команду голландец будет играть под 11-м номером.

    «Я очень счастлив переходу в «Фенербахче». Меня всегда поражала страсть турецких болельщиков. Надеюсь, вместе мы добьeмся успехов», – цитирует ван Перси официальный сайт «Фенербахче».

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    14.07.2015 20:48
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    Комментарии (50)
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    sir_Alex
    1436903476
    Как в анекдоте: На женском форуме одна из участниц оставила запись: \"В сексе я люблю страть!\" На что админ ответил ей: \"Вы или добавьте одну букву или убавьте!\"
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    DrAzraill
    1436904548
    norma
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    АнДрЮхА 21
    1436907543
    Классный нап с хорошим ударом и видением поля, он много пользы принесет, Арсен из него сделал настоящего футболиста,но мю его погубил(((
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    Hardwell
    1436926009
    Человек приехал бабки рубить и отдыхать,а людей собралось,словно он приехал спасать турецкий футбол))))На чемпионат мира попали бы сначала с таким то развитием))))А то что то не видать было.
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    Ле Тиссье
    1436936270
    У команды неплохой состав легионеров набрался: Нани, Ван Перси, Диего, Стох, Соу, Мейрелеш, Красич.
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    alessios1990
    1436937302
    Он шел среди толпы болельщиков Фенербахче и казалось, что они понесут его на руках) Да, для турецкого клуба это отличный трансфер! Удачи Робину в стане клуба из Стамбула)
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    Islam0500
    1436941803
    Все окончательно зашла Ван Перси
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    FRZZ
    1436948597
    В России даже на матч ведущих команд не соберется столько болельщиков.
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    La Masia
    1436952294
    А как он звездил в Арсенале,и как он утух в Манчестере
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    ologreds
    1694997613
    numo435687
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