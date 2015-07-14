«Торпедо» и «Динамо» СПб официально включены в состав ПФЛ

На состоявшемся очередном заседании Исполкома РФС в числе прочих было принято решение утвердить состав участников и календарь Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2015/16.
В числе клубов, прошедших лицензирование, оказались московское «Торпедо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ассоциации ПФЛ. «Динамо» сыграет в зоне «Запад», а «Торпедо» – в зоне «Центр». Матчи первого тура предстоящего сезона ПФЛ запланированы на 20 июля.
«Торпедо» по итогам минувшего сезона вылетело из РФПЛ, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за проблем с финансами. «Динамо» вылетело из ФНЛ и также испытывало серьезные проблемы с финансированием.
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