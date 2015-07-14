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    «Торпедо» и «Динамо» СПб официально включены в состав ПФЛ

    На состоявшемся очередном заседании Исполкома РФС в числе прочих было принято решение утвердить состав участников и календарь Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2015/16.
    В числе клубов, прошедших лицензирование, оказались московское «Торпедо» и «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ассоциации ПФЛ. «Динамо» сыграет в зоне «Запад», а «Торпедо» – в зоне «Центр». Матчи первого тура предстоящего сезона ПФЛ запланированы на 20 июля.
    «Торпедо» по итогам минувшего сезона вылетело из РФПЛ, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за проблем с финансами. «Динамо» вылетело из ФНЛ и также испытывало серьезные проблемы с финансированием.

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    Источник: ПФЛ

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    14.07.2015 18:28
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    Комментарии (8)
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    paravoz924
    1436889390
    снова торпедо и зачем
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    нечитайло
    1436889674
    все деньги
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    ДАША Д
    1436890348
    2 бедняка с большими понтами.
    Ответить
    жеха87
    1436890419
    Макороннику 900 лямов а свои клубы загибаются!
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    Serjinho
    1436891279
    да сколько можно содержать эти долбаные дотационные недоклубы?
    Ответить
    DIDI 23
    1436892908
    Вот тут и попрёт.
    Ответить
    Evgenii333
    1436930410
    Правельно
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    ologreds
    1694997613
    numo435675
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