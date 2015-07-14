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    • Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

    Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

    Девять полицейских оказались в числе 27 пострадавших в результате столкновений болельщиков в Сараево перед матчем квалификации футбольной Лиги чемпионов между «Сараево» и польским «Лехом», сообщает источник.
    Столкновения начались в ночь на вторник, десятки фанатов вступили в драку друг с другом, а впоследствии и с полицией, прибывшей к отелю, в котором проживали польские болельщики.
    Представительница больницы заявила, что травмы получили 11 боснийских фанатов и семь поляков. Полиция объявила, что девять сотрудников получили небольшие травмы, один босниец задержан.
    Матч второго квалификационного раунда «Сараево» – «Лех» начнется во вторник в 21:00 по местному времени (в 22:00 по московскому времени).

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 18:24
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    Комментарии (29)
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    VIPded
    1436892300
    Фанхулиганов полиции следовало бы и вовсе стрелять...
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    kanuni
    1436892417
    Там сейчас 20я годовщина расстрела в Сребренице,они там всех гасят на эмоциях,даже сербского министра камнями забросали.
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    урфинДжо
    1436893171
    мочи ляхов.. ой чего это я.. мы построим своё казино, с блэкджеком и ш люхами)
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    Apsny
    1436893578
    Чего людям не хватает, если это вообще люди.
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    Leon4ik
    1436896010
    Много слов о жалости прозвучало... Но ведь они это делают не для того чтобы их пожалели)) Сотрудники делают свою работу, а фанаты получают адреналин...
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    АрсенБурбулятр
    1436899794
    боснийцы и в 1914-м были неадекватами, и сейчас. неудивительно, что среди всех матчей 2-го раунда квалификации ЛЧ только там столько неадекватов. сказывается видимо религиозная нетерпимость в Боснии, вот и нападают на приезжих.
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    ЮЗИК
    1436901902
    болеть футболом становиться опасно
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    Belars
    1436904490
    Це Еуропа, че...
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    афоня72
    1436940142
    Для чего нужен футбол в стране? Для того-же,что и гладиаторские игры в древнем Риме.Это управление (толпой),Гражданами страны,где на стадионе все покричали,передрались, выплеснули адреналин и...пошли на работу.Никаких волнений!
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    ologreds
    1694997613
    numo435674
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