Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

Девять полицейских оказались в числе 27 пострадавших в результате столкновений болельщиков в Сараево перед матчем квалификации футбольной Лиги чемпионов между «Сараево» и польским «Лехом», сообщает источник.
Столкновения начались в ночь на вторник, десятки фанатов вступили в драку друг с другом, а впоследствии и с полицией, прибывшей к отелю, в котором проживали польские болельщики.
Представительница больницы заявила, что травмы получили 11 боснийских фанатов и семь поляков. Полиция объявила, что девять сотрудников получили небольшие травмы, один босниец задержан.
Матч второго квалификационного раунда «Сараево» – «Лех» начнется во вторник в 21:00 по местному времени (в 22:00 по московскому времени).
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