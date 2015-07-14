Буссуфа развеял слухи о переходе в «Андерлехт»

Полузащитник «Локомотива» Мубарак Буссуфа развеял слухи о том, что может покинуть московский клуб. Напомним, ранее появилась информация о том, что 30-летний марокканец может вернуться в «Андерлехт».



«Издание Nieuwsblad распространяет слухи, – заявил Буссуфа на своей странице в «твиттере». – У меня нет никакого конфликта с главным тренером «Локомотива» Игорем Черевченко, у нас отличные отношения. Я тренируюсь всего лишь неделю, до этого была операция, так что я просто пока не готов на сто процентов».