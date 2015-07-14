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    • Болельщики «Анжи» встретят команду в Махачкале автопробегом

    Болельщики «Анжи» встретят команду в Махачкале автопробегом

    «Анжи» приглашает болельщиков принять участие в автопробеге по случаю прибытия команды с тренировочного сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба.

    Команда прилетит в Махачкалу 15 июля и начнет подготовку к матчу первого тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

    Перед началом мероприятия организаторы определят тройку наиболее красочно и оригинально оформленных автомобилей. Владельцы машин получат в подарок от «Анжи» клубную атрибутику.
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    Источник: ФК «Анжи»

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    14.07.2015 16:35
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    Комментарии (167)
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    ЗАКОНОПOСЛУШНЫЙ
    1436891006
    .
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    KBR-07
    1436891349
    Красавцы,чё врать!
    Ответить
    tamerlan71
    1436891794
    Анжи победил македонскую Славию со счетом 3:0. Отличились Мусалов, Сердеров и Дибиргаджиев.
    Ответить
    profangar
    1436893259
    Научитесь не замечать людей, которым Вы не нравитесь. Потому, что люди, которым Вы не нравитесь бывают двух типов: это либо глупцы, либо завистники. Глупцы через год Вас полюбят, а завистники умрут так и не узнав секрет Вашего превосходства над ними. (Джон Уилму)
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    LAKZ
    1436895904
    эт ладно. главное победа в матче открытии сезона рпл
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    TETS
    1436898903
    Новость на передовицу! Не иначе
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    spartach n1
    1436902674
    Удачи в чесной конкурентной борьбе !
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    Кабинетный Зенит
    1436918594
    До азропорта не близко
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    Kuman 05
    1436967499
    Закономерное внимание!
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    ologreds
    1694997613
    numo435667
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