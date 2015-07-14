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    • Бабаев: «Если запретим в России иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей возрастет»

    Бабаев: «Если запретим в России иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей возрастет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о лимите на легионеров по схеме «6+5»:
    «Мы принимали участие во всех дискуссиях по поводу изменений лимита, в том числе и в Государственной думе, и неоднократно в стенах РФС. Также мы входим практически во все рабочие группы, которые занимаются этой темой. Вы, наверное, знаете, что в декабре прошлого года исполком РФС принял решение о лимите «10+15», но то, что произошло дальше, уже всем известно.
    Позицию нашего клуба я неоднократно высказывал. Это решение не пойдет на пользу российскому футболу. Мы все это уже проходили. К сожалению, искусственная попытка интегрировать российских футболистов в стартовый протокол не поможет. Она неэффективна.
    Можно привести такой пример: если мы запретим в России все машины-иномарки, то я сильно сомневаюсь, что уровень отечественных автомобилей, таких как «Лада», резко возрастет. Скорее, даже наоборот. Но что случилось, то случилось. Значит, надо принять это решение.
    В конце концов, все команды находятся в равных условиях. Но если идти этим путем, то надо, на мой взгляд, говорить о полном исключении иностранцев из российского чемпионата, и тогда бы мы смогли ответить раз и навсегда на вопрос, насколько эта система действительно эффективна.
    Но все, кто разбирается в этом вопросе, понимают, что при формуле «7+4», а тем более «10+15» – это одна вариативность, а при «6+5» – совершенно другая», – сказал Бабаев.
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    Источник: Sports.ru

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    14.07.2015 15:27
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    Комментарии (131)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nemolod
    1436895256
    При желании можно и с таким лимитом поднять уровень мастерства наших игроков,введя сдельно-премиальную систему оплаты: забиваешь голы или активно участвуешь в голевых передачах-получай зарплату с большой премией,отстаешь - сиди на минимальном окладе! Тогда в течение сезона лодыри сами начнут уходить!
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    Твой Арсен
    1436896101
    Можно озвучить пофамильно кто именно принимал это решение?
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    salaga
    1436897282
    Блефует на счёт развития российского футбола. На самом деле рад несказанно. Денег на сильных иностранцев у него всё равно нет. И тем, какие есть, денег с трудом наскребёт. Потому и ратовал за отмену лимита, что надеялся бизнес на молодых перспективных иностранцах наладить. Они с Гинером возомнили себя доками в этом деле - только последние опыты удачными не назовёшь. Так что 6+5 для ЦСКА спасение: останется надежда хоть на какую-то конкуренцию в РФПЛ.
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    Rruma
    1436899593
    вот пример примитивного умничания )
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    JendosParavoz
    1436916391
    по делу
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    pereletnii
    1436939417
    Нужно лучших тогда натурализовывать
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    voody05
    1436944259
    В точку!
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    777БАРС52
    1436947992
    все верно
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    eugen-han
    1436961782
    про иномарки интересная логика,которая поддается критике,и разрушается аргументацией той же логичности на примере аэрокосмической отросли,где ракеты и самолёты лучше не станут,если их делать будут вне России где- нибудь в Африке.
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    ologreds
    1694997613
    numo435662
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