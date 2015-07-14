«Барселона» в первом туре чемпионата Испании сыграет с «Атлетиком», «Реал» – со «Спортингом»

«Барселона» в первом туре чемпионата Испании по футболу сезона-2015/16 сыграет с «Атлетиком» из Бильбао на чужом поле, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Первый тур нового сезона пройдет 22-23 августа. «Атлетик» и «Барселона» также поспорят за Суперкубок Испании, матчи пройдут 14 августа (в Бильбао) и 17 августа (в Барселоне).
Мадридскому «Реалу» в первом туре предстоит отправиться в гости к хихонскому «Спортингу», мадридский «Атлетико» дома сыграет с «Лас-Пальмасом».
Первое «эль класико» «Реал» – «Барселона» в рамках Примеры состоится в Мадриде 8 ноября, ответный матч – 3 апреля на «Камп Ноу».
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