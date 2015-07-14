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    • «Барселона» в первом туре чемпионата Испании сыграет с «Атлетиком», «Реал» – со «Спортингом»

    «Барселона» в первом туре чемпионата Испании сыграет с «Атлетиком», «Реал» – со «Спортингом»

    «Барселона» в первом туре чемпионата Испании по футболу сезона-2015/16 сыграет с «Атлетиком» из Бильбао на чужом поле, сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
    Первый тур нового сезона пройдет 22-23 августа. «Атлетик» и «Барселона» также поспорят за Суперкубок Испании, матчи пройдут 14 августа (в Бильбао) и 17 августа (в Барселоне).
    Мадридскому «Реалу» в первом туре предстоит отправиться в гости к хихонскому «Спортингу», мадридский «Атлетико» дома сыграет с «Лас-Пальмасом».
    Первое «эль класико» «Реал» – «Барселона» в рамках Примеры состоится в Мадриде 8 ноября, ответный матч – 3 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 15:13
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    Комментарии (81)
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    Planet Georgia
    1436885550
    Удачи Реалу в новом сезоне!
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    джерард 70
    1436886318
    класный матч получится
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    Барсеножечница
    1436887148
    Отчпокаем всех,Барса великая и несокрушимая
    Ответить
    112910415
    1436888200
    не время менять тренды!
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    catalan_from_baku
    1436888682
    Симеоне говорил что в этом сезоне чемпионом будет Реал. Ибо вряд ли Флорентино Перес будет молча ждать когда его команда возьмет титул. Так что, все может быть. Не говорите мол с Бенитесом клуб в тройку не попадет. Если Флорентино захочет, он примет определенные шаги. Не в обиду фанатам Реала, уж слишком грязное руководство у вас.
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    ANTI CULE
    1436889730
    Победы и только победы Королевскому клубу во всех матчах!!!
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    paravoz924
    1436889857
    норм
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    dimagas1
    1436890811
    Проходные игры для фаворитов.
    Ответить
    мама барсика-фуу
    1436895557
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
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    ologreds
    1694997613
    numo435661
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