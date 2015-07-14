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    Врач Ярдошвили покинул ЦСКА

    Заслуженный врач России Александр Ярдошвили покинул московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Ярдошвили покинул клуб по личным обстоятельствам.
    «Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. ПФК ЦСКА желает Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе», – говорится в сообщении.
    Ранее в СМИ появлялась информация, что его заменит бывший врач московского «Динамо» Александр Резепов.
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 13:24
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    Комментарии (32)
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    mat73
    1436873411
    Слуцкий в сборную, и этот туда же засобирался, не иначе!..
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    Vector
    1436878981
    Тренеров сборной не лечу)))
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    umuom
    1436879119
    а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma
    Ответить
    sir_Alex
    1436879200
    Устал ремонтировать деревья
    Ответить
    alessios1990
    1436882531
    Можно сказать легендарный врач ЦСКА! Желаю всего наилучшего Александру Эдуардовичу и самое главное спортивного долголетия)
    Ответить
    Сергей Саныч
    1436889935
    Удачи ветеринару. А Игнашевича с днюхой.
    Ответить
    ОЛЛС
    1436891266
    Спасибо за все! Всего самого наилучшего в дальнейшем!
    Ответить
    Великолепный
    1436891668
    Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. Желаем Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе.
    Ответить
    Поц
    1436895672
    Я надеюсь столярный набор он с собой не забрал. А то как же берёзовых братьев лечить?
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    ologreds
    1694997615
    numo435650
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