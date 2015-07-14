Врач Ярдошвили покинул ЦСКА

Заслуженный врач России Александр Ярдошвили покинул московский ЦСКА, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Ярдошвили покинул клуб по личным обстоятельствам.
«Мы благодарны Александру Эдуардовичу за добросовестную работу на протяжении трех лет и его вклад в успехи команды. ПФК ЦСКА желает Александру Ярдошвили удачи в дальнейшей работе», – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появлялась информация, что его заменит бывший врач московского «Динамо» Александр Резепов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!