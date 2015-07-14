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    • «Шахтер» надеется, что Эдуардо сыграет за Суперкубок Украины

    «Шахтер» надеется, что Эдуардо сыграет за Суперкубок Украины

    Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выразил надежду, что возвращенец команды Эдуардо сможет сегодня сыграть в матче за Суперкубок Украины, который начнется в 21:00 в Одессе.

    «Все в сборе, хорошее настроение превалирует. Думаю, подарим городу большой футбольный праздник. У нас точно не будет играть Веллингтон Нем, который еще проходит реабилитацию. Надеюсь, что успеем заявить Эдуардо и он сможет выступить», – заявил Палкин.

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    Источник: ua.tribuna

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    14.07.2015 12:40
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    Комментарии (15)
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    Дикий мужчина
    1436872228
    Слава Новороссии !
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    mat73
    1436873095
    Шахтер победит!
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    Dead Silence
    1436875376
    И я надеюсь)
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    MariupolFERD
    1436882157
    За Шахтер
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    RUPRICHT
    1436887991
    ТУГОВАТО БУДЕТ ШАХТЕРУ!!!ИЗ КЛУБА УШЛА КУЧА ИГРОКОВ: ДУГЛАС КОСТА , ЛУИС АДРИАНУ , ФЕРНАНДУ , ИЛСИНЬО!!???
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    forever_set
    1436890404
    По какому Российскому каналу будут транслировать?
    Ответить
    64русс
    1436892113
    дай Бог чтобы матч нормально прошол
    Ответить
    nahan
    1436900681
    Эдуардо удачного старта.
    Ответить
    DrAzraill
    1436904695
    sdsdasdasdasdf
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435646
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