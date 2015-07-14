Хашиг: «Краснодар» против лимита вообще»

Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг выразил позицию своего клуба касательно лимита на легионеров в РФПЛ, который должен быть утвержден сегодня.



«Мы против лимита. При формуле «6+5» клубам будет сложно, но надо приспосабливаться. Правила нужно знать заранее, вне зависимости, какие они. Конечно, сложно, когда до старта соревнований пара дней, а лимит принимают только сейчас. По моему мнению, в недалеком будущем в нашем чемпионате количество иностранцев на поле вполне может стать неограниченным», – заявил Хашиг.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!