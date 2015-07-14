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    Хашиг: «Краснодар» против лимита вообще»

    Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг выразил позицию своего клуба касательно лимита на легионеров в РФПЛ, который должен быть утвержден сегодня.

    «Мы против лимита. При формуле «6+5» клубам будет сложно, но надо приспосабливаться. Правила нужно знать заранее, вне зависимости, какие они. Конечно, сложно, когда до старта соревнований пара дней, а лимит принимают только сейчас. По моему мнению, в недалеком будущем в нашем чемпионате количество иностранцев на поле вполне может стать неограниченным», – заявил Хашиг.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 11:24
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    Комментарии (25)
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    Grag
    1436862918
    нужен лимит,в какой форме это другой вопрос и нужен потолок зарплат,иначе в сборной у нас будут играть условные Черновы,не сыгравшие не одного матча за основной состав!
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    chichipuh
    1436862974
    Без лимита нет распила и Мудко решил форсировать...
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    Linxform
    1436863384
    Лимит порождает лишь одно - безудержный рост зарплат. Многие российские бездари лишь за \"нужное\" гражданство требуют у клубов чрезмерную зарплату. Соответственно толковый легионер, более мастеровитый чем бездарь-россиянин, вполне обоснованно выбивает у клуба более высокую зарплату для себя. Далее по кругу - бездарь-россиянин, ссылаясь на контракт легионера, требует от клуба повышения зарплаты потому как имеет \"нужное\" гражданство... Круг замкнулся.
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    cska plus
    1436866594
    Ясненькая позиция!
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    fantazior
    1436867076
    А что будут говорить лимитчикиЮ когда наши сборники обо..[Соблюдайте правила]..тся на домашнем ЧМ и возможно евро2016?
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    112910415
    1436869956
    лимит ничем не выручает, увы
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    Bearded man
    1436869981
    Клуб с лучшей академией против лимита, но чинушам виднее, как сборную к победе на ЧМ подвести.
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    andrefino13
    1436880183
    Все верно говорит.Клубы готовятся к сезону,еврокубкам,где другие правила,а эти клоуны не могут решится,к кому повернуться задницей.
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    nahan
    1436900163
    Эти формулы не помогут.
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    ologreds
    1694997615
    numo435640
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