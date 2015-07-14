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    Абидаль не рекомендует продавать Педро

    Экс-футболист испанской «Барселоны» Эрик Абидаль высказал свое мнение по поводу возможной продажи нападающего каталонцев Педро в другой клуб.

    «Этого игрока нельзя отдавать. Я его хорошо знаю. Он великолепно вписывается в игру команды, а в 2009-м году он внес очень весомый вклад в то, что мы выиграли вообще все. Педро является неотъемлемой частью «блаугранас». Думаю, если в клуб придет Жоан Лапорта, то форвард останется», – сказал француз.

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    Источник: Goal.com

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    14.07.2015 10:42
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    Комментарии (19)
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    Cules2013
    1436862517
    Педро в своё время очень помог Барсе, но сейчас он и не выглянет из-за спин троицы Суарес-Месси-Неймар + объективно сдал за последние годы, причём когда ещё даже в конкурентах был только Санчес. Слишком много брака и нереализованных моментов. Надо в другой клуб, там пойдёт получше - как Фабрегас в Челси, например.
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    AlexanderP622
    1436862525
    С Энрике нет.
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    dimagas1
    1436862772
    Педро сам хочет уйти.
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    Карпати1963
    1436863322
    Правильно
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    Forint
    1436863370
    для педро это лучший вариант. не лавку же полировать, игрок он хороший. но я разочаровался в нем когда на ЧЕ по моему он не отдал Торресу пас на пустые ворота, а сам промахнулся. жадный он часто.
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    ArtNow
    1436871088
    Опять пиар Лапорты)
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    Espana-Deutschland
    1436881332
    \"Этого игрока нельзя отдавать. Я его хорошо знаю.\" - Неприкрытый блат на лицо))
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    nahan
    1436899720
    Педро молится за Лапорту...
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    DrAzraill
    1436904725
    pojashgdfasdfh
    Ответить
    ologreds
    1694997615
    numo435636
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