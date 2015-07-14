Блаттер не покидает Швейцарию из-за угрозы ареста

Президент ФИФА Зепп Блаттер накануне должен был явиться на допрос по делу о коррупционных скандалах в Сенатскую комиссию США, однако не полетел за океан. Ни сам швейцарец, ни его соратники пока не дали комментариев по этому поводу. Но, как стало недавно известно, Блаттер намеренно не выезжает за пределы родины, так как существует реальная угроза его ареста со стороны Штатов. Именно поэтому функционер не явился в Канаду на финал женского Чемпионата мира.



Тем не менее, есть информация, что президент ФИФА прибудет в Санкт-Петербург в конце июля на жеребьевку отбора к Чемпионату мира – 2018.



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