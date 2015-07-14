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    Блаттер не покидает Швейцарию из-за угрозы ареста

    Президент ФИФА Зепп Блаттер накануне должен был явиться на допрос по делу о коррупционных скандалах в Сенатскую комиссию США, однако не полетел за океан. Ни сам швейцарец, ни его соратники пока не дали комментариев по этому поводу. Но, как стало недавно известно, Блаттер намеренно не выезжает за пределы родины, так как существует реальная угроза его ареста со стороны Штатов. Именно поэтому функционер не явился в Канаду на финал женского Чемпионата мира.

    Тем не менее, есть информация, что президент ФИФА прибудет в Санкт-Петербург в конце июля на жеребьевку отбора к Чемпионату мира – 2018.

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    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2015 09:42
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    Комментарии (137)
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    112910415
    1436865505
    с России выдачи нет
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    Zizufan
    1436867651
    толкомза два левые ЗМ гнома его нужно как минимум на 10 лет посадить.
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    Die Roten
    1436868568
    а нечего было взятки брать.и любимчикам своим мячи золотые давать.
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    f_live
    1436868884
    Кажется новый гражданин в РФ скоро появится ) наверно город выбирает себе (Саранск, Ростов, Грозный, а может быть ну его и в Крым) :)))
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    ceret
    1436871171
    поселить его рядом с Сноуденом,чтобы скучно не было
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    Vector
    1436878575
    \"- У них тюрьмы комфортабельные. Бананы на обед дают, спортом можно заниматься, книжки читать. - Спасибо. Я и дома могу бананы трескать и книжки читать. Домой хочу, на родину.(с)\".
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    Espana-Deutschland
    1436883402
    Кто же добровольно уедет из Швейцарии?
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    nahan
    1436899372
    Жим-жим в одном месте...
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    ledzeppfan
    1436904685
    Конечно , к нам-то Блаттер приедет , у нас обиженных воров любят. Наверняка для него уже готов стандартный пакет: российский паспорт , квартиры в центре Саранска и Грозного , должность при Главном Теле. Милости просим !
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    ologreds
    1694997615
    numo435633
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