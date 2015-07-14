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    Ван Гаалу нужен Левандовски

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал призывает руководство клуба приобрести форварда немецкой «Баварии» Роберта Левандовски. Голландец видит в поляке замену уехавшему в Турцию Робину Ван Перси.

    Стоимость Левандовски составляет примерно 50 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 08:38
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    Комментарии (126)
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    Lionel Messi-10
    1436882105
    Ван Галл получит куй))))
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    ReD_MU_DeVIL
    1436893390
    Левандовски в МЮ - это самый лучший вариант. Вудворд, твой ход! Лева в баварии не впечатляет. пепу нужен игрок другого плана типа карликовый))
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    nahan
    1436894793
    Вряд ли получится, пустая затея.
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    Vilent
    1436899522
    А вот что сказал в польском телевидении советник Левандовски Цезарий Кухарски: \"Думаю, потребуется очень большое предложение, свыше 50 миллионов евро, чтобы заставить \"Баварию\" задуматься о его продаже\". \"Роберт - один из самых ценных нападающих на рынке, он гарантирует голы, гарантирует результативные передачи и восхищение болельщиков. Он доказывает это на протяжении многих лет своей карьеры\". \"Каждый год он становится еще лучше и играет на еще более высоком уровне. Это очень важно для других клубов, потому что его статистика убедительна и гарантирует минимум 30 голов за сезон\". \"Для приобретения Роберта не требуется выполнять огромную работу, потому что необходимо лишь согласие \"Баварии\", и есть только два направления, в которых он может отправиться в будущем - Англия и Испания\".
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    Vilent
    1436901030
    Всем баварцам, которые в шоке от продажи Бастиана и других важных игроков за время работы в клубе Гвардиолы, будет интересна эта новость (если ещё не читали на др. ресурсах): В ночь с субботы на воскресенье расстроенные фанаты Баварии повесили около входа на территорию клуба длинный белый плакат с содержанием: \"Пеп и раб КХР: Вы разрушаете нашу идентичность\" КХР - Карл Хайнц Румменигге. - Многие болельщики в Германии оставляют в социальных сетях свои недовольства по поводу испанизации Баварии: \"Отвратительно, как он медленно, но уверенно разрушает душу Баварии\" - пишет один. - \"Для меня Бавария Мюнхен теряет всё больше и больше людей, которые являются лицом клуба. \"Mia san Mia\" - чувство уже давно былo разменянo на испанское \"Olé\" \" - пишет другой.
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    Vilent
    1436901140
    Интересны так же детали о прощальном видео, снятым Швайнштайгером. Как оказалось он записал это видео уже 4 недели назад, когда и сам ещё не на 100% знал, что покинет клуб.
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    Bavaria_M
    1436908088
    надо продавать это польское бревно, лечше бы его продали чем Шваини деб_илы
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    REKORDMEISTER
    1436911249
    van galu oplevuxa nujna xoroshaya
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    anri1703
    1437272543
    Даа Сэру Алексу такие трансферы наверно и не снились вывозил на том что есть да и сильно громких трансферов не помню великий тренер не чего не скажешь
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    ologreds
    1694997617
    numo435628
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