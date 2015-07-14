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    Пиазон не видит смысла возвращаться в «Челси»

    Полузащитник лондонского «Челси» Лукас Пиазон, который должен вернуться в стан «синих» после уже истекшего срока аренды в немецком «Айнтрахте», рассказал об отсутствии желания возвращаться в дружину Жозе Моуриньо.

    «Будет пустая трата времени. Мне это неинтересно. Все знают, как это все будет выглядеть: сяду на скамейку, буду выходить раз в две недели. Я хочу играть постоянно. С техническим директором уже обсудили мое будущее, но пока определенности нет», – поведал бразилец.

    В минувшем сезоне Бундеслиги Пиазон провел 22 матча и дважды забил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 08:24
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    Комментарии (17)
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    Челси 23
    1436854963
    кто же виноват,что ты не осилил ношу которую на себя взял! думаю Челси тоже не особо ждет твоего приезда,так как уже видно что он не топ игрок.
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    VIPded
    1436856013
    Наверное, прав, что не видит в себе уровня нужного.
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    dark_akex
    1436858281
    Да не заслуживает он выхода на поле в футболки Челси, даже раз в две недели.
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    dimagas1
    1436859357
    Перспективных игроков в аренде у Челси то и не осталось толком. Остались всякие Марины и Ромеу.
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    Медив
    1436859762
    Ну это Лукас зря, Азара конечно он на скамейку не посадит, но и карьеру ему не угробят. Найдут нормальный клуб где сможет играть вволю
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    калач
    1436867203
    Смысла нет возвращаться если хочешь трофеев
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    Chelseaman
    1436873100
    не оправдал надежд парниша
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    nahan
    1436894602
    Таких тысячи прошли через руки Маура...
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    фанат джигурды
    1436900290
    Челси не станет ядовитым
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    ologreds
    1694997617
    numo435626
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