Лапорта: «При мне Месси будет счастливее»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что при нем лидер клуба Лионель Месси будет чувствовать себя в сине-гранатовой майке еще лучше.



«Аргентинец и сам знает, что при мне ему будет лучше. Я делаю все для его поддержки. Он лучший в мире, поэтому ему не очень просто переживать трудные времена, которые сейчас имеют место в его сборной. Но в любой ситуации я нахожусь на стороне Месси», – сказал Лапорта.



Несомненно, данное заявление – часть предвыборной кампании кандидата, который стремится вернуться в кресло президента «блаугранас».



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