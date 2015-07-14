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    Лапорта: «При мне Месси будет счастливее»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что при нем лидер клуба Лионель Месси будет чувствовать себя в сине-гранатовой майке еще лучше.

    «Аргентинец и сам знает, что при мне ему будет лучше. Я делаю все для его поддержки. Он лучший в мире, поэтому ему не очень просто переживать трудные времена, которые сейчас имеют место в его сборной. Но в любой ситуации я нахожусь на стороне Месси», – сказал Лапорта.

    Несомненно, данное заявление – часть предвыборной кампании кандидата, который стремится вернуться в кресло президента «блаугранас».

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    Источник: AS

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    14.07.2015 08:16
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    Комментарии (43)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1436864240
    примитивно ведёт предвыборную кампанию!
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    AktobeBarca
    1436864534
    Удачи Бартомеу
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    alessios1990
    1436865593
    Заранее себя пиарит бывший президент Барселоны) Хотя Лео Месси в душе может и верит словам Лапорты!
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    AbdullaAnji
    1436868140
    Бартомеу лучше
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    sany14
    1436868705
    Лапорта типичный политик, уже наобещал на 100лет вперед
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    FC BARCE-10-NA
    1436871556
    Как бы там не получилось с выборами президента,Месси и так лучший игрок в мире.Главное чтобы клубу и всем игрокам Барселоны было хорошо.Всех игроков нужно ценить.
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    mphuZ
    1436872138
    Всё правильно сказал Марадонна - хватит уже с ним нянчиться.. Какая-то тупая предвыборная кампания у него..
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    Espana-Deutschland
    1436881560
    Коноплю в клубе легализует?
    Ответить
    nahan
    1436894492
    Лапорта завоевывает свои плюсы...
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    ologreds
    1694997617
    numo435625
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