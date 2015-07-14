Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Анжи» презентовал игровую форму на сезон 2015/2016

    Махачкалинский «Анжи» представил форму, в которой команда проведет ближайший сезон. Производители использовали современный материал, который отводит влагу от тела, что позволяет футболисту избегать дискомфорта.

    Впервые в новом обмундировании дагестанцы выступят в воскресенье – в матче 1-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии (182)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    RussianHorse
    1436868535
    Вратарь будет в кепке \"FBI\" играть.
    Ответить
    -Дигорец-
    1436869797
    Интересная вещь.У многих русских всё и вся,что не думает,выглядит,говорит по-русски и вообще не имеет русской принадлежности это априори хуже,глупее,необразованнее,слабее,безобразнее...Откуда это постоянное желание кого либо(что либо) оскорбить,унизить,облить грязью и почему это у подобных личностей является основным инструментом дабы над кем то(чем то) возвыситься и самоутвердиться??...Кауказцы,плохие,закауказцы плохие,азиаты плохие,хохлы плохие,прибалты плохие,поляки плохие,арабы плохие,ну а про остальной мир и говорить не приходится...Все плохие,все вам должны,все мешают вам жить,все 3.14дарасы и лишь одни вы д'артаньяны.Удобное такое мировоззрение по принципу \"я лучше всех,потому что лучше\"... р.s.Естессно сие не в адрес порядочных и достойных представителей русской национальности.
    Ответить
    ULTRASteam
    1436871512
    А че подари жизнь отменили?
    Ответить
    BloodyНeart
    1436871551
    Че-то дагестанец,который по центру,слишком худой.
    Ответить
    MagistrMagii
    1436876758
    Раньше была интереснее и ярче...а коричневая форма это ну вы поняли повод постоянных насмешек.
    Ответить
    Avaretz
    1436880070
    Радуга такая получилась
    Ответить
    cканер
    1436880155
    нормально!
    Ответить
    Govorit Mahachkala
    1436885455
    ооо мне нравиться. Вперед Анжи!!!
    Ответить
    nahan
    1436893916
    Красивая форма.
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435620
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+