«Анжи» презентовал игровую форму на сезон 2015/2016

Махачкалинский «Анжи» представил форму, в которой команда проведет ближайший сезон. Производители использовали современный материал, который отводит влагу от тела, что позволяет футболисту избегать дискомфорта.



Впервые в новом обмундировании дагестанцы выступят в воскресенье – в матче 1-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».







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