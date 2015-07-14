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    • Презентация Тевеса в «Бока Хуниорс» собрала 50 тысяч фанатов

    Презентация Тевеса в «Бока Хуниорс» собрала 50 тысяч фанатов

    Новоиспеченный футболист аргентинского «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сегодня ночью по московскому времени был представлен в качестве игрока команды. Церемония прошла на стадионе «Эстадио Альберто Хакинто Армандо». На него пришли 50 тысяч болельщиков.

    «Я ушел отсюда 11 лет назад. Теперь в 31 год вернулся. Стал взрослее, набрался опыта и могу быть примером для молодых игроков. Благодарен тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, который меня приглашал, но я решил выбрать дом. Уже в субботу в матче с «Кильмесом» хочу показать, что готов играть в футбол. Хуан Роман Рикельме? Он мой друг, но я не пришел ему на смену. У меня свой путь», – заявил Тевес.



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    Источник: Twitter

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    14.07.2015 06:17
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    Комментарии (21)
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    Bearded man
    1436850675
    В свое время Тевес и Маскерано удивили всех, перейдя в скромный Вест Хэм.)
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    alessios1990
    1436853975
    В Боке он реально звезда! Да и в Ювентусе был таковым. Кто его знает, может быть через год в этот клуб вернется и Хавьер Маскерано) Удачи Карлитосу в своем родном клубе!
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    juventus186
    1436858899
    Надеюсь, в субботу будет КАРЛОС-ГОЛ!!! Или ДВА-ТРИ, смотря является ли Кильменес сильным соперником или нет...
    Ответить
    Ronin Sibir
    1436862710
    Оказывается у Бомбонеры есть официальное название.
    Ответить
    kent21vek
    1436866891
    Вот это я понимаю- любовь болельщиков!!!
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    DevilsMilan
    1436869485
    Да всем понятно что Тевес минимум еще сезона два смог бы на высоком уровне провести в Европе.Помоему в начале прошлого сезона он сразу сказал что в Боку вернется,и сдержал слово.Ему просто домой захотелось.
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    Tомоми
    1436882822
    чому там на экране написано RUS? русские субтитры штоле
    Ответить
    nahan
    1436893017
    Это заслужить нужно. Тевесу удачи!
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    Trezeguet-17
    1436929324
    Удачи Апач!
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    ologreds
    1694997617
    numo435615
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